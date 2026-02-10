La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados presenta un informe sobre "la injusticia" que sufre Las Moreras en Córdoba

Participantes en la presentación del informe sobre el estado de Las Moreras. - AABI

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRES) -

La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI) ha presentado este martes en Córdoba el 'Informe sobre el Deterioro Urbano de Las Moreras', "una radiografía humana de la injusticia que sufre nuestro barrio", un documento que "no nace en un despacho", sino "del caminar diario del vecindario por calles que las instituciones parecen haber borrado del mapa de Córdoba" y con el que se inicia una campaña de comunicación que lleva por nombre 'Las Moreras: la verdad que no se quiere ver'.

Tal y como ha indicado la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados en una nota, "la verdad que no se quiere ver es el estado de nuestros ocho patios, desde Poeta Gabriel Celaya hasta Periodista Ladis", así como "los alcorques sucios y vacíos, los solares abandonados y la acumulación de basura que desborda nuestras calles y contenedores".

A todo ello se suma "la insalubridad de unas cocheras llenas de residuos y malos olores, y la indignidad de convivir con aguas residuales y humedades en las plantas bajas de nuestras viviendas".

Además, han señalado que "cuando el asfalto se rompe, el futuro se escapa, porque el deterioro de nuestro mobiliario, de los acerados rotos, las entradas a los patios sin mantenimiento y de una iluminación deficiente, no es solo un problema estético", sino que es "el indicador más cruel de la exclusión social y la marginalidad que sufre nuestro barrio".

En este contexto, han manifestado que "cada bache y cada farola fundida alimentan el fracaso escolar, el desempleo y la falta de oportunidades para la juventud del barrio", pues "no es posible construir un futuro digno cuando el Ayuntamiento de Córdoba ignora a la infancia, en todo el barrio no hay ni un solo parque infantil, y cuando nuestras pistas deportivas están en un estado de abandono absoluto".

"Esta situación es el resultado de años de falta de intervención pública sostenida. Resulta indignante comprobar cómo los espacios que cuidamos directamente desde la propia vecindad están en buen estado, mientras que las zonas gestionadas por el Ayuntamiento y la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía, presentan un abandono evidente. La implicación vecinal existe, pero no puede suplir la responsabilidad institucional", han lamentado.

Por todo ello, han exigido al Ayuntamiento de Córdoba "que deje de ignorarnos" y han pedido "un plan de choque inmediato que incluya limpieza y mantenimiento de zonas verdes, incluido desbroces preventivos y las entradas a los patios; reparación urgente de infraestructuras, aceras y alumbrado público; inversión en la infancia con la creación de espacios infantiles y recuperación de zonas deportivas, y un plan de regeneración del parque público de viviendas, así como el mantenimiento de las viviendas y creación acompañamiento de las comunidades de vecinos.

Asimismo, desde el barrio han reclamado intervención social, "programas sociales integrales de largo recorrido, dirigidos a erradicar la exclusión social", que estén "bien financiados y evaluables, dirigidos a la infancia, juventud y familias, que atajen de raíz el desempleo y el fracaso escolar", y participación ciudadana, con iniciativas de sensibilización y participación "para la mejora de la convivencia y del fortalecimiento del movimiento socio-vecinal".