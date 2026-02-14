La asociación cultural CineCercano de Córdoba convoca el tercer certamen de cortos con plazo hasta el 15 de marzo

Cartel del tercer certamen de cortometrajes de la asociación cultural CineCercano. - ASOCIACIÓN CULTURAL CINECERCANO

CÓRDOBA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación cultural CineCercano, con sede en Córdoba, convoca su tercer certamen de cortometrajes en el que puede participar cualquier persona, grupo o colectivo mayores de edad y menores de 35 años, residentes en Andalucía, con convocatoria abierta hasta el día 15 marzo.

Según destacan desde la asociación, el concurso consiste en la realización de un corto de un máximo de diez minutos de tema libre. Los premios son de 800, 500 y 300 euros para el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, y habrá también un premio del público de 200 euros.

En concreto, CineCercano es una asociación cultural sin ánimo de lucro formada por personas que aman el cine. Desde 2013 desarrollan "un proyecto ciudadano participativo, económicamente sostenible y culturalmente innovador". Para contribuir a alcanzar los objetivos, convocan este certamen de cortometrajes orientados a "difundir las obras y apoyar a la nueva generación de mujeres y hombres creadores audiovisuales en Andalucía".

En este sentido, persiguen "fomentar la creación audiovisual, independiente, desde una mirada diversa, crítica y con perspectiva de género", a la vez que buscan "visibilizar nuevas voces y promover el arte cinematográfico como herramienta de expresión, reflexión y transformación social".

Al respecto, se podrán presentar en cualquier formato de los aceptados comúnmente. Se aceptará material audiovisual de cualquier género --ficción, animación, documental, experimental--. Las obras que no estén realizadas en castellano deberán tener subtítulos en dicho idioma. Y los trabajos deben ser originales, no haber sido premiados con anterioridad en otros concursos, ni estar pendientes de ser premiados en otros certámenes.

Además, los cortos originales se enviarán mediante enlace YouTube, Vimeo o similar al correo 'cortoscinecercano@gmail.com', poniendo en el asunto únicamente el nombre de la obra. La inscripción es gratuita y se acompañará un archivo adjunto con información de ficha técnica, incluido resumen del argumento; currículo del autor o autora del cortometraje, correo electrónico y teléfono, fotografía o fotocopia del DNI, y declaración jurada de autoría y originalidad de la obra, así como estar en posesión de los derechos de reproducción audiovisual. Se admitirán como máximo dos cortometrajes por participante.

LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN

CineCercano valorará el aspecto cultural y educativo, haciendo hincapié en el uso no sexista ni androcéntrico de los medios audiovisuales, así como la defensa de la igualdad y la diversidad en sus múltiples manifestaciones --étnica, de género, Lgtbiq+, de creencias, etc.--, la calidad técnica y artística de la obra, la originalidad y carácter innovador del cortometraje, la creatividad narrativa y estética, y la interpretación de actores en caso de ficción, claridad y calidad del mensaje, así como el respeto a los derechos humanos.

Cada participante se hace responsable de que el contenido de sus obras respete los derechos de propiedad vigentes, especialmente en el caso de la utilización de música y/o imágenes.

El jurado se reserva el derecho a no admitir tanto aquellos cortometrajes que no cumplan los requisitos anteriores, como los que no se ajusten a los criterios de calidad, oportunidad y consideración que estime la organización.

LOS PREMIOS

A los tres citados premios podrán sumarse los siguientes que, en caso de otorgarse, reforzarían el valor de la calidad cinematográfica del material a concurso, como son un premio otorgado por la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, al cortometraje que ponga en valor la riqueza cultural y/o patrimonial de Andalucía, con 500 euros.

Premio otorgado por la Delegación de Cultura de la Diputación Provincial al cortometraje que ponga en valor aspectos culturales y/o patrimoniales de alguno de los pueblos de la provincia, valorado en 500 euros. Premio otorgado por la Subdelegación del Gobierno para las propuestas presentadas que defiendan la igualdad y la diversidad como factores que garantizan la prevención de la violencia hacia las mujeres, con 500 euros.

Premio otorgado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba al cortometraje que ponga en valor aspectos culturales, históricos y/o patrimoniales de la ciudad, con 500 euros, y premio del público entre los títulos seleccionados por CineCercano, con 200 euros. Para el premio del público, se ofrecerá un sistema de votación 'online'.

La valoración del jurado y fallo será entre el día 16 de marzo y 30 abril. Los premios se publicarán el 1 de mayo en la página web de CineCercano ('www.cinecercano.com') La entrega de premios y proyección de los mismos se realizará previsiblemente el día 5 de junio en la Filmoteca de Andalucía en Córdoba.

El jurado estará compuesto por un profesional de medios audiovisuales, de comunicación o artes escénicas; una persona experta en género y educación; tres representantes de CineCercano, y en su caso, representación de las instituciones que apoyan este III concurso, como son Junta de Andalucía, Diputación Provincial, Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento de la capital.