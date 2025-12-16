Asociación de Energías Renovables recibe la acreditación 'Excelente' como Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento

Archivo - La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante los Premios Horizonte Sostenible 2025 organizados por la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner) ha recibido oficialmente, por parte de la Junta de Andalucía, la acreditación y registro como Agente del Sistema Andaluz del Conocimiento con la calificación de 'Excelente', tras lograr una puntuación destacada dentro de la categoría de clústeres de innovación.

La acreditación ha sido otorgada por la Dirección General de Planificación de la Investigación, tras la evaluación de Claner por parte del Área de Evaluación y Acreditación de la Agencia para la Calidad Científica, según ha concretado la propia asociación de energías renovables en una nota de prensa difundida este martes.

La incorporación de Claner al Sistema Andaluz del Conocimiento "permitirá a la asociación reforzar su capacidad de acceso a fondos y ayudas para proyectos de I+D+i, así como intensificar la colaboración con otras entidades, como centros de investigación y universidades".

A la vez, "posibilita potenciar la transferencia de conocimiento al tejido empresarial, el fortalecimiento de la investigación e innovación tecnológica y el fomento de la atracción de talento y empleo cualificado, así como la mejora de la competitividad y la proyección internacional de las entidades vinculadas a la asociación", según valoran desde Claner.

El presidente de Claner, Alfonso Vargas, se ha felicitado por la obtención de esta acreditación y ha destacado que "supone un reconocimiento al trabajo desarrollado durante años por el conjunto de entidades que integran la asociación, y refuerza el papel de Claner como agente tractor de la transición energética en Andalucía".

Alfonso Vargas ha subrayado que formar parte del Sistema Andaluz del Conocimiento "nos permitirá acceder a nuevas oportunidades de financiación, estrechar alianzas estratégicas y acelerar la puesta en marcha de proyectos innovadores que generen empleo, competitividad y valor añadido para el sector renovable andaluz".

La Asociación de Energías Renovables de Andalucía cuenta con más de 20 años de trayectoria y es una agrupación de empresas, organismos oficiales, centros tecnológicos y de investigación, universidades y fundaciones públicas, entre otros agentes.