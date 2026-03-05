La asociación española de minería metálica, Aminer, incorpora a WTW como nueva empresa asociada

Aminer incorpora a WTW como nueva empresa asociada. - AMINER

SEVILLA 5 Mar.

La asociación española de minería metálica, Aminer, ha sumado como nuevo socio a WTW, empresa global de asesoramiento, mediación de seguros y soluciones corporativas que opera en las áreas de personas, riesgos y capital.

Según ha informado Aminer en una nota, WTW presta servicios de consultoría y análisis de datos a empresas para "contribuir a gestionar sus riesgos empresariales y transferirlos de forma adecuada al mercado asegurador, optimizar la gestión de los recursos humanos y potenciar el capital con el objetivo de maximizar el rendimiento y la toma de decisiones estratégicas".

De esta manera, la compañía combina conocimiento técnico, análisis avanzado de datos y una visión integral de los riesgos para acompañar a las organizaciones en la gestión de entornos complejos, "aportando soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada sector y proyecto".

Para Aminer, la incorporación de WTW refuerza la presencia en la asociación de empresas de servicios con las que generar sinergias en áreas complementarias a la actividad minera, en este caso en relación con la gestión de riesgos, un ámbito clave para los programas de seguridad y salud.

Sobre Aminer La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero- Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a compañías vinculadas a la minería metálica y a su tejido auxiliar en España.

La asociación representa sus intereses y contribuye a difundir la aportación de una actividad minera desarrollada bajo criterios de sostenibilidad al conjunto*de*la*economía.