La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía selecciona a 16 finalistas para sus premios AJE Andalucía 25

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Andalucía (AJE Andalucía) ha celebrado la reunión del jurado de los Premios AJE Andalucía 25, en la que se han seleccionado los proyectos ganadores en las categorías de Trayectoria Empresarial e Iniciativa Emprendedora de esta edición. Como en convocatorias anteriores, los premios AJE Andalucía se han estructurado en dos fases: una provincial de febrero a junio, liderada por cada una de las ocho AJEs provinciales; y una regional, que culminará el próximo 23 de octubre con la gala de entrega de galardones en Úbeda, según la información facilitada en una nota.

En ese acto se anunciarán los dos ganadores entre los dieciséis finalistas --los premiados en cada categoría en sus respectivas provincias--, que se encuentran representados por Crash Music (Almería), Grupo Burlesque (Cádiz), Grupo Sercolu (Córdoba), Transandalus (Granada), Stemdo (Huelva), Explotación Ganadera Marín (Jaén), Clave-3 (Málaga) y Naturanda (Sevilla) en la categoría de Trayectoria Empresarial.

Por su parte, los candidatos en la categoría de Iniciativa Emprendedora son Ekko Gis (Almería), Estíbaliz Núñez Producciones Artísticas (Cádiz), Globalzia (Córdoba), Falon Labs (Granada), Kyvrox (Huelva), Veo Veo (Jaén), Comienzos (Málaga) y Sonora Intelligence (Sevilla).

La sesión ha tenido lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en Sevilla y ha estado integrada por personalidades del mundo empresarial, institucional y académico: Luis Fernández-Palacios, Secretario General de la CEA; Fina Martínez, secretaria general de Empresa y Trabajo Autónomo; Francisco Javier González, director general de Fomento del Emprendimiento; Pedro Antonio Ramírez, director general del Instituto Andaluz de la Juventud; Francisco Manuel Huertas, director adjunto de Fondos Europeos de la Diputación de Jaén; Daniel Escacena, director gerente de Andalucía Emprende; y Fernando de Arteaga, director del Banco de España en Sevilla.

Además, han participado Francisco Manuel Martínez, director territorial Sur de Cajamar; Luis Fermín García, director en Caja Rural de Jaén; Manuel Fontán, director provincial de Garántia; Alfredo Chávarri, director general de Andalucía Económica; Manuel Fernández de Jódar, director de Actividades de Formación y Alta Dirección de San Telmo; Francisco Velasco, director general de Andalucía de la EOI; Pilar García, directora de Colectivos Profesionales en Banco Sabadell; Isabel Miralles, gerente de la Fundación Fulgencio Meseguer, y Vanessa Galindo, analista de inversión en Eoniq.fund.

Como muestra de agradecimiento a su larga colaboración en estos premios, durante la reunión se ha aprovechado también para reconocer la labor de la CEA, la Junta de Andalucía, Garantia, San Telmo Business School y la EOI con la entrega de la enseña de oro de AJE Andalucía a los representantes de estas organizaciones.

Bajo el lema 'Trayectorias e Iniciativas de Éxito', los Premios AJE Andalucía reconocen la excelencia, la creatividad y el liderazgo del tejido empresarial joven andaluz, destacando historias de referencia, iniciativas que han afrontado retos relevantes y proyectos que han contribuido al desarrollo económico y social.

A lo largo de sus veinticuatro ediciones previas, los Premios AJE Andalucía han impulsado la visibilidad y la consolidación de empresas jóvenes andaluzas como Zicofy (IA aplicada a la salud mental), Burger Food Porn (cadena de hamburgueserías destacada por su crecimiento y generación de empleo) y Flamingo Biomechanical Lab (especializada en la creación de modelos anatómicos 3D), entre otras, todas reconocidas en la convocatoria anterior.