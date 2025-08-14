La Asociación de Viviendas Turísticas valora la moratoria de Málaga para "ordenar y no limitar" la oferta

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Avvapro) ha aplaudido este jueves la decisión del Ayuntamiento de Málaga de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para "ordenar y regular el uso residencial y turístico frente a la limitación y prohibición". La asociación valora el cambio propuesto por el Consistorio después de mantener desde marzo diversas reuniones hasta alcanzar un punto de acuerdo.

Según ha detallado Avvapro en una nota de prensa remitida a Europa Press, el Consistorio malagueño procederá con la moratoria a "la suspensión para inscribir nuevos alojamientos de alquiler vacacional durante un periodo máximo de tres años o hasta tanto se apruebe la modificación normativa propuesta si se produce antes".

En este sentido, la Asociación ha destacado que dicha moratoria "puede ser una buena herramienta transitoria para dar sosiego tanto al sector como a la sociedad en general" mientras se acomete la ordenación del alquiler vacacional. Igualmente, han solicitado al Gobierno local que este periodo sea "lo más corto posible" para que la actividad se pueda seguir desarrollando "con normalidad".

Al respecto de esta reforma del PGOU, su presidente, Juan Cubo, ha valorado que "Málaga es la primera gran urbe turística en la que se aplicará esta normativa para ordenar el alquiler vacacional e integrarlo de manera armónica en su funcionamiento diario y su economía". Así, desde Avvapro se coincide en la necesidad de esa "ordenación frente a la limitación o prohibición", añade Cubo.

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, la Junta ha insistido en que esta moratoria "complementa las medidas que se han tomado desde la Consejería de Turismo para ordenar y regular este fenómeno alojativo". De esta manera, el Gobierno autonómico ha "cancelado un total de 9.600 viviendas de uso turístico en el último año y medio"