Asociaciones vecinales de Córdoba piden una reunión al alcalde para abordar "la turistificación" del Casco Histórico

Archivo - Caja de llaves de un apartamento turístico. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones vecinales del Casco Histórico de Córdoba y la Federación Al-Zahara han remitido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, el manifiesto que "resume la situación, los objetivos y las propuestas" de los vecinos contra "la turistificación" de la zona, además de solicitarle una reunión "para exponerle directamente lo que hemos expresado en la calle".

Así lo ha indicado la Asociación Vecinal Regina-Magdalena en una nota en la que ha añadido que, igualmente, quiren informar al alcalde de los que "pide una gran parte de quienes vivimos en el Casco Histórico", así como "aquellos que se han tenido que ir contra su voluntad", además de las personas que quieren "poder formar un proyecto de vida en estos barrios".

Cabe recordar que el pasado sábado, 13 de diciembre, convocadas por siete asociaciones vecinales y la Federación Al-Zahara, "cerca de 200 personas salimos a la calle con nuestras maletas, nuestros carteles y nuestra voz en un recorrido teatralizado por la Asociación Cultural Aventurarte", todo ello para reclamar "un Casco Histórico vivo".

Para ello, las asociaciones exigen al Ayuntamiento que "ponga un freno real a la turistificación, que invierta en viviendas públicas de alquiler asequible en el casco, en apoyo al comercio y servicios de cercanía, así como en equipamientos e infraestructura que mantengan nuestros barrios vivos y habitables".

Así las cosas, los vecinos del Casco Histórico señalan que "una medida inicial y posible es frenar ya las autorizaciones y licencias de los apartamentos turísticos, que en estas últimas semanas se multiplican".