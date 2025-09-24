Aspace prepara en Granada su carrera solidaria, que llega a su décima edición como "referente deportivo y social"

GRANADA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada ha presentado junto a Aspace la décima edición de la carrera solidaria de esta ONG, un evento que se ha consolidado como "referente deportivo y social" en la ciudad.

La cita tendrá lugar el próximo domingo 5 de octubre y contará con la participación de más de 2.500 corredores y caminantes en una jornada donde deporte, inclusión y solidaridad volverán a darse la mano, según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota de prensa.

El acto de presentación ha contado con la presencia del concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, y miembros de la Junta Directiva de Aspace, personas usuarias de la entidad y representantes de más de 80 empresas y entidades colaboradoras, que un año más muestran su compromiso con esta causa.

En esta ocasión, el evento cumple una década de historia y lo celebra con novedades significativas, como la incorporación de una prueba de diez kilómetros homologada por la Real Federación Española de Atletismo, dirigida a corredores que buscan un reto competitivo con validez oficial.

También se mantiene la tradicional carrera-marcha de cinco kilómetros, abierta a todas las edades y condiciones físicas, y se amplía el número de dorsales disponibles con la intención de alcanzar una participación récord.

El objetivo solidario de esta edición es culminar la financiación de un microbús adaptado que permitirá reforzar y ampliar el servicio de transporte especializado de Aspace Granada, un recurso esencial que garantiza la movilidad diaria de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, facilitando su acceso a los centros y actividades de la entidad.

Actualmente, Aspace cuenta con un servicio de transporte adaptado que atiende a decenas de usuarios cada día, y con esta nueva incorporación se busca mejorar la autonomía, la seguridad y la calidad de vida de quienes dependen de este recurso.

La jornada deportiva arrancará con la salida de la prueba de diez kilómetros homologada a las 9,00 horas desde la calle Carmen de Burgos. Posteriormente, a las 10,30 horas, tomará la salida la tradicional carrera-marcha de cinco kilómetros, también desde el mismo punto.

Ambas pruebas recorrerán un circuito urbano completamente adaptado y coordinado por Policía Local y Protección Civil, que atravesará enclaves emblemáticos como el Camino Bajo de Huétor, el Puente Verde, el Paseo de la Bomba y el Paseo del Salón, con meta situada en la calle Mercedes Gaibrois para la modalidad de diez kilómetros.

La inscripción, abierta hasta el 1 de octubre en 'www.carreraaspacegr.com', tiene un coste de doce euros para adultos y de diez para menores de 15 años. Incluye camiseta oficial, dorsal, medalla conmemorativa, bolsa del corredor y la participación en un sorteo de regalos aportados por las empresas colaboradoras.

El concejal de Deportes de Granada, Jorge Iglesias, ha destacado la relevancia de este evento para la ciudad y subrayó que "la carrera solidaria de Aspace es mucho más que deporte, es un símbolo de inclusión y compromiso social. Desde el Ayuntamiento apoyamos con orgullo esta iniciativa que sitúa a Granada como ejemplo de ciudad solidaria y participativa".

Además, Iglesias ha añadido que "este décimo aniversario es un motivo de orgullo para todos los granadinos, porque refleja cómo una iniciativa nacida desde la solidaridad ha crecido hasta convertirse en una cita deportiva imprescindible en nuestro calendario".

El evento cuenta con el respaldo de más de 80 empresas y entidades colaboradoras, entre ellas Caja Rural de Granada como patrocinador principal, junto a Grupo Nevot y Fundación Cajasur como patrocinadores oro.