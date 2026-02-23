La AUGC critica que "se obliga a patrullar a pie en Loja" (Granada) con coches oficiales en cochera

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente que "se obliga a patrullar a pie en Loja mientras vehículos oficiales permanecen guardados en cochera" en lo que ha calificado como gestión "inaceptable" de los medios tanto en el Poniente como en el conjunto de la provincia de Granada.

Según indica la AUGC en nota de prensa, en la comarca lojeña "se están dictando instrucciones para que patrullas de seguridad ciudadana presten servicio a pie por falta de vehículos operativos suficientes" estbleciéndose "expresamente que, en turno de mañana y con climatología favorable, una patrulla prestará servicio a pie por el casco urbano de Loja y la otra lo prestará en el vehículo bicolor".

"Es decir, se normaliza oficialmente que una patrulla carezca de vehículo", añaden desde la AUGC remitiéndose a instrucciones que apuntan que señalan que, "en custodias judiciales, los agentes permanezcan sin vehículo estacionado en el juzgado, dependiendo de que otra patrulla los traslade y recoja posteriormente".

Mientras tanto, según denuncian los agentes de esta asociación, "existen vehículos oficiales que no se destinan al servicio ordinario de seguridad ciudadana y permanecen en cochera para uso exclusivo". En este contexto, desde la AUGC se considera "incomprensible que, mientras patrullas deben caminar por el casco urbano o recorrer hasta 30 minutos para agrupar componentes y poder salir en un único vehículo, otros coches oficiales no se pongan a disposición del servicio operativo".