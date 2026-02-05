Aumentan a seis las vías de la Red Autonómica de Carreteras cortadas en Córdoba por la borrasca Leonardo

Inundación de la A-3125. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha informado de que el número de vías la Red Autonómica de Carreteras cortadas en la provincia de Córdoba como consecuencia de las intensas lluvias y fuertes vientos de la borrasca Leonardo han subido a seis.

Según ha detallado el Gobierno andaluz, la A-333, del pk 30+600 al 46+500, entre Inzájar y Priego de Córdoba, está cortada por desprendimientos y salto de agus, mientras que en el pk 47+00 se ha producido un desprendimiento del carril derecho, de dos metros de longitud aproximadamente, que "parece que va en aumento", motivo por el que se están "evaluando las actuaciones necesarias".

Por otro lado, la A-4154, también en Priego de Córdoba, está cortada desde el pk 54+300 al 40+000 por desprendimiento bajo calzada, deslizamiento de talud y caída de árboles. La carretera "se mantiene cortada sin poderse de momento trabajar en la zona".

Igualmente, la A-3131, en el pk 15+400, en Lucena, concretamente en el tramo entre Jauja y Badolatosa, está cortada a la circulación por el deslizamiento de talud, "sin poderse de momento trabajar en la zona", al igual que en la anterior.

A todas ellas se suman el corte de la EF-A-331, del PK 0 al 3+225, en Rute, por el desprendimiento de un talud en la carretera, que está "descatalogada" y tiene "poca incidencia de tráfico". La A-339, por su parte, está cerrada al tráfico desde el pk 25+700 al 26+500, en Priego de Córdoba y, por último, la A-3125, del pk 10 al 18, está cortada por inundación en el termino municipal de Baena.