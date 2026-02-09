La ausencia "injustificada" de la defensa obliga a suspender el juicio por el crimen de Atarfe (Granada)

Varios furgones de la Policía Nacional en la Real Chancillería de Granada con motivo del juicio por el crimen de Atarfe. - EUROPA PRESS

GRANADA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ausencia "injustificada" de la defensa ha obligado a suspender el juicio con jurado popular previsto desde este lunes en la Audiencia de Granada contra el acusado de matar, en enero de 2024, a un hombre en Atarfe al que supuestamente disparó en la cabeza cuando estaba junto a su hija de tres años.

El propio acusado, que se enfrenta a una petición fiscal de 31 años de cárcel, ha dicho desconocer el motivo por el que su abogado no se ha presentado en el juicio para defenderle.

La Fiscalía ha expuesto que el letrado solicitó en la tarde noche del domingo la suspensión por la situación climatológica y la alerta que "según él" se mantiene, además de la imposibilidad de desplazarse en tren hasta Granada ante la suspensión de las conexiones ferroviarias por el accidente de Adamuz.

La Fiscalía ha rechazado estos argumentos y ha opinado que se trata, en todo caso, de una incomparecencia "voluntaria" y "completamente injustificada" dado que la alerta climatológica --que sí obligó a suspender el juicio la semana pasada-- ha desaparecido y existen otros medios de transporte para llegar a Granada, por lo que ha pedido medidas contra el letrado por obstruir la labor de la justicia con su comportamiento. Petición a la que se ha adherido la acusación particular.

La magistrada-presidente ha acordado deducir testimonio contra el abogado del acusado no sin antes hacer hincapié en los perjuicios que su actitud conlleva para la Administración de Justicia, los miembros del jurado y el resto de partes implicadas que han tenido que desplazarse este lunes hasta la Audiencia de Granada. El juicio ha quedado aplazado a la espera de una nueva fecha y el acusado permanecerá en prisión provisional.

El crimen ocurrió sobre las 13,30 horas del 16 de enero de 2024. La víctima, de 35 años, se encontraba sentado en su furgoneta hablando con unos vecinos en la Placeta del Campo de Fútbol viejo de Atarfe. En el asiento trasero se encontraba su hija pequeña, de tres años.

El acusado presuntamente se acercó caminando hasta el vehículo portando una pistola con la que apuntó directamente a la cabeza de la víctima y efectuó tres disparos a muy corta distancia que le provocaron la muerte.

La niña presenció el crimen desde el asiento trasero y sobre ella cayeron cristales y restos de sangre. Desde que ocurrieron los hechos se encuentra en tratamiento psicológico y también su hermana ha sufrido daños psicológicos, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press

El Ministerio Fiscal solicita que sea condenado a 24 años de prisión por el delito de asesinato; a otros dos años y medio de cárcel por tenencia ilícita de armas y a otros cinco años más por un delito de lesiones psíquicas.

A ello suma otro diez años de libertad vigilada y la prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de la viuda del fallecido y sus dos hijas menores durante 25 años.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal reclama que la menor que presenció el crimen sea indemnizada en 250.000 euros; la otra hermana en 200.000 y la viuda en 150.000 euros.