Los autobuses viven un año "récord" de viajeros recuperando cifras de 2019 pese a la falta de conductores en Andalucía

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El transporte en autobuses "está viviendo un año récord en cuanto a viajeros", ya que ha recuperado cifras de 2019, debido, sobre todo, a las bonificaciones que ofrece el Estado y a la alta demanda durante la temporada turística, a pesar del problema por la falta de conductores profesionales en Andalucía.

Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el director de Fandabus, Rafael A. Sánchez, quien ha asegurado que las bonificaciones en el transporte público de Andalucía --que alcanzan hasta el 60% y que se prorrogará hasta finales de año-- están teniendo un efecto en la demanda "muy positivo".

Asimismo, el director de Fandabus ha hecho hincapié en que el problema de la falta de conductores de autobuses "sigue sin resolverse y va a ir a más". Esto se da, según ha explicado, porque la edad media de las plantillas actuales de conductores es de más de 50 años, incluso de 55 en algunos casos, y no hay una renovación por problemas de diversa índole.

En este sentido, Sánchez ha señalado que esta problemática "no tiene fácil solución a corto plazo", ya que el acceso al permiso tiene unas barreras de tipo técnico, como son la edad, el curso de capacitación y el elevado coste de dicho curso y de la adquisición del permiso, que oscila en torno a los 3.000 euros.

Según Sánchez, la demanda metropolitana, que es la movilidad cotidiana como la de trabajo y estudios, "disminuye ligeramente" durante los meses de julio y agosto pero esta "es compensada" con el desplazamiento hacia las playas con las líneas que unen las ciudades con la costa, como por ejemplo, Sevilla con Cádiz o con Huelva.

Por otra parte, cuestionado por el transporte compartido en Andalucía, a través de plataformas móviles como Blablacar, Sánchez ha asegurado que esta tendencia "tiene una repercusión negativa" en el transporte en autobús, ya que en teoría, los usuarios que suelen compartir coche eran viajeros que potencialmente viajaban en transporte público.

No obstante, ha señalado que desde Fandabus "defienden cualquier modo de transporte que no sea el vehículo particular para garantizar una movilidad sostenible".

En este sentido, según fuentes de Blablcar, Andalucía es la comunidad autónoma con más usuarios dentro de esta plataforma para compartir vehículo, de hecho, dos de los ocho millones de usuarios españoles son andaluces, casi un 30 por ciento, destacando que se está viendo un repunte en los conductores que deciden compartir su coche debido al aumento del precio de la gasolina.