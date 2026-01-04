Avanzan las obras en Los Cañones y el Ayuntamiento de Jaén inicia los trabajos del aparcamiento El Portazgo

Obras en Los Cañones en Jaén - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Jaén ha indicado este domingo que las obras de la segunda fase del paraje de Los Cañones siguen "a buen ritmo, cumpliendo plazos y compatibilizando la inversión de más de 1,5 millones de euros con el escrupuloso respeto del entorno".

Así lo ha asegurado el alcalde de la ciudad, Julio Millán, que ha adelantado que los primeros soportes para las pasarelas ya se han instalado desde el propio cauce del río. Asimismo, ha indicado, según una nota, que se están preparando los trabajos para que este mes de enero comience la construcción del aparcamiento en la zona del restaurante El Portazgo.

La actuación permitirá disponer de 150 plazas para vehículos. Las obras, licitadas por la Empresa Pública de Aparcamientos y Servicios Municipales (Epassa) de la Ayuntamiento de Jaén, cuentan con una inversión de 1,5 millones de euros.

Los trabajos prevén la instalación de varios tramos de pasarelas en el recorrido paisajístico y turístico del río, la instalación de puentes colgantes y la adecuación del espacio de estacionamiento para visitas.

En concreto, en estas primeras semanas de obra, se ha concluido con la fase de desbroce y limpieza de todas las zonas que van a albergar algunas de las nuevas infraestructuras y en los trabajos para crear el nuevo recorrido fluvial y de las infraestructuras asociadas en el cañón del río Frío.

En el inicio de la senda fluvial, se ha llevado a cabo el desbroce y la limpieza del terreno en los primeros metros del recorrido. Paralelamente, se ha realizado el replanteo de la futura escollera que protegerá este tramo frente a posibles avenidas del río, una actuación clave para asegurar la estabilidad y durabilidad de la senda en un entorno natural sometido a crecidas periódicas.

En el interior del cañón, donde se desarrollará el tramo más singular del proyecto, se han ejecutado los trabajos previos para la instalación de las pasarelas ancladas a las paredes verticales de roca. Estas actuaciones han incluido el desbroce a lo largo de aproximadamente 450 metros y un minucioso replanteo técnico, realizado desde el propio lecho del río mediante maquinaria y equipos topográficos especializados.

Asimismo, se han llevado a cabo diversas pruebas de anclaje para evaluar los sistemas que fijarán la estructura metálica de las pasarelas a la roca, garantizando la seguridad y adaptación de la solución constructiva a las características del cañón.

Por último, se ha procedido al replanteo de los futuros puentes colgantes que formarán parte del recorrido, dejando definida su ubicación exacta dentro del conjunto de la obra.

Para el alcalde, estos primeros trabajos suponen ·un paso decisivo en el desarrollo del proyecto, que permitirá poner en valor el entorno natural del río Frío mediante una infraestructura integrada en el paisaje, accesible y segura, y concebida para que visitantes y vecinos puedan disfrutar desde una perspectiva única".

El primer edil ha indicado que en primavera "estará adecuado el entorno para poder recorrer este espacio y disfrutar de nuestro paraje más singular y querido, en el marco de una actuación que destaca tanto por su valor paisajístico como por su complejidad técnica".

Por su parte, concejal de Contratación, Francisco Lechuga, ha señalado que las obras que viene ejecutando la empresa Geocaminos S.L. se llevan a cabo "con escrupuloso respeto al entorno y se encuentra en estos momentos habilitando los primeros soportes de las futuras pasarelas y puentes colgantes con la maquinaria precisa para que la incidencia de las obras en el entorno sea la mínima posible".

Lechuga ha destacado que los trabajos ya se están realizando en el tramo final de la primera fase, en el paso de pescadores.