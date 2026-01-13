Aviso amarillo en Cádiz este miércoles por lluvias de hasta 15 l/m2 en una hora

Archivo - Imagen de archivo de viandante protegiéndose de la lluvia. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé activar este miércoles, 14 de enero, avisos de nivel amarillo en la provincia de Cádiz a causa de lluvias que podrían acumular hasta quince litros por metro cuadrado en una hora

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso estará vigente desde la jornada anterior hasta las 8,00 horas del miércoles 14 en las comarcas gaditanas del litoral y Estrecho, y no se descartan tormentas ocasionales con riesgo de mangas marinas.

Para la jornada de este miércoles, a nivel andaluz se esperan cielos muy nubosos acompañados de precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, sin descartar que sean "localmente fuertes en la provincia de Cádiz durante la madrugada". Asimismo, a partir del mediodía se producirá una apertura de claros, quedando intervalos de nubes bajas. Además, la cota de nieve se situará este miércoles 14 a partir de 1.700 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas descenderán en el tercio occidental, y ascenderán en el Valle del Guadalquivir, con ligeros cambios en el resto. Por su parte, las máximas experimentarán pocas variaciones en el litoral mediterráneo y en la parte noroccidental de la comunidad, y el resto descendarán.

Además, la Aemet ha precisado que los vientos serán flojos variables, aunque han matizado que podrían ser "ocasionalmente moderados de componente sur durante la madrugada".