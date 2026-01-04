Aviso amarillo decretado este lunes por nevada y lluvias en Granada y Almería, también en esta última por oleaje

Archivo - Imagen de archivo de una máquina quitanueves. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 5 de enero, los avisos de nivel amarillo por lluvias y nevadas en Almería y Granada, donde se prevén acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en doce horas y acumulaciones de nieve, así como por fenómenos costeros en Almería.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, las lluvias estarán presentes desde el inicio de la jornada hasta las 6,00 horas de este lunes en el levante almeriense, con precipitaciones acumuladas de quince litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, está decretado el nivel amarillo por fenómenos costeros en la misma comarca por oleaje hasta las 8,00 horas, donde soplará viento del nordeste que alcanzará entre los 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y habrá olas de dos a tres metros de altitud.

Además, en la zona almeriense del Valle del Almanzora y Los Vélez se encuentra decretado el nivel amarillo desde las 18,00 horas hasta el término del día por acumulaciones de nieve en 24 horas que pueden acumular tres centímetros de nieve en 24 horas. La Aemet ha precisado que las acumulaciones se esperan por encima de los 1.200 metros, mientras que la cota de nieve descenderá hasta los 900-1.000 metros.

Por su parte, en la costa granadina se ha decretado alerta amarilla por lluvias desde las 10,00 horas hasta el final de la jornada, con una precipitación acumulada esperada de 40 litros por metro cuadrado en doce horas, acompañadas de tormentas ocasionales.

Asimismo, la zona de Guadix y Baza, también en Granada, se encontrará bajo nivel amarillo desde las 12,00 horas hasta el término de la jornada, con una acumulación de nieve esperada de tres centímetros en 24 horas. Estas acumulaciones se esperan, al igual que en el Valle del Almanzora y Los Vélez, por encima de los 1.200 metros y con una cota de nieve que descenderá hasta los 900-1.000 metros.