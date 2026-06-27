Aviso amarillo este domingo por altas temperaturas en Córdoba y Jaén con hasta 39 grados y por tormentas en Granada

Archivo - Turistas se protegen del calor por las calles de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en las provincias de Córdoba y Jaén, donde se estima que los termómetros alcanzaran temperaturas máximas de 39ºC, así como por lluvias y tormentas en Granada.

Según ha indicado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa y las comarcas jiennenses de Morena y Condado y el Valle del Guadalquivir de Jaén registrarán hasta 39 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas de este domingo.

Por su parte, la zona granadina de Guadix y Baza se encontrará bajo nivel amarillo por lluvias y tormentas entre las 12,00 y las 20,00 horas de la citada jornada con una precipitación acumulada de quince litros por metro cuadrado.

Para el domingo 28 la Aemet ha pronosticado cielos poco nubosos o despejados, con una nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales, con "probables chubascos y tormentas ocasionales, pudiendo ser localmente fuertes".

Por su parte, las temperaturas mínimas ascenderán, mientras que las máximas también experimentarán un ligero ascenso en la vertiente atlántica y un ligero descenso en el interior del tercio oriental, mientras que se producirán pocos cambios en el resto.

Por su parte, la Aemet ha precisado que los vientos soplarán flojos a variables, con intervalos moderados por la tarde, sin descartar "rachas ocasionalmente muy fuertes" asociadas a las tormentas en el tercio oriental.