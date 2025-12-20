Aviso amarillo este domingo por nevada y oleaje en Granada, y solo por fenómenos costeros en Almería

Archivo - Imagen de archivo de una máquina quitanieves. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este domingo, 21 de diciembre, los avisos de nivel amarillo por fenómenos costeros y fuertes vientos que pueden alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora en Almería y Granada, y por nevada en la provincia granadina.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, en Granada, el aviso amarillo por nevada estará activado en la zona de Guadix y Baza desde las 12,00 horas hasta la medianoche, donde se espera una acumulación de tres centímetros de nieve en 24 horas. Asimismo, las acumulaciones esperadas estarán por encima de los 1.200 metros, mientras que la cota de nieve descenderá hasta 900-1.000 metros al final del día.

Siguiendo en esta misma provincia, la costa granadina también permanecerá bajo aviso amarillo por oleaje desde las 17,00 hasta las 20,00 horas de la tarde, donde soplará viento del oeste que alcanzará entre los 50 y 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y habrá olas de dos a tres metros de altitud.

Por otro lado, la provincia de Almería también contará con alerta amarilla por fenómenos costeros durante la jornada del domingo, concretamente en las comarcas del Poniente, Levante almeriense y la capital, desde las 7,00 hasta las 20,00 horas. En estos puntos, se esperan vientos de componente oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

En cuanto al resto de Andalucía, la jornada contará con la presencia de cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones moderadas que se irán extendiendo de oeste a este a lo largo del día, bajando la cota de nieve hasta 900-1.000 metros al anochecer. Además, habrá heladas débiles en las sierras de la mitad oriental.

Respecto a las temperaturas, se producirá un descenso de estas, con mínimas al final del día, mientras que soplarán vientos flojos a moderados de componente oeste, con intervalos fuertes de poniente en los litorales.