Cancelaciones y retrasos en puertos de Tarifa y Algeciras (Cádiz) y suspendido el servicio de catamarán por mal tiempo

Los puertos de Tarifa y Algeciras (Cádiz) están experimentando este domingo, 21 de diciembre, algunos retrasos y cancelaciones en sus rutas con la ciudad marroquí de Tánger como consecuencia del temporal de Poniente que se vive en la zona, y que está dejando unas condiciones meteorológicas adversas por las que también se ha suspendido temporalmente el servicio de catamarán que conecta las localidades gaditanas de Cádiz, El Puerto de Santa María y Rota.

Así, las navieras que operan en el puerto de Tarifa están cancelando algunas salidas de la línea que conecta con Tánger ciudad este domingo, mientras que en el puerto de Algeciras se están registrando también "retrasos y cancelaciones" en la línea con Tánger Med "por temporal de Poniente en el Estrecho", según se informa en las cuentas oficiales de ambos puertos en la red social 'X', consultadas por Europa Press.

Por otro lado, el Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz informa en su página web de la suspensión temporal de los servicios de transporte por catamarán tanto de la línea Cádiz-El Puerto de Santa María como de la ruta que conecta la capital gaditana con la localidad de Rota, por las "condiciones meteorológicas".

En consecuencia, se han dispuesto servicios alternativos de transporte por carretera para los viajeros afectados por estas suspensiones.

Así, hay previstas salidas por carretera desde Cádiz con destino a El Puerto de Santa María a las 15,00 y las 16,25 horas, y con el recorrido inverso a las 15,45 horas, según se detalla en la página web del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz, consultada por Europa Press.

De igual modo, hay previstos servicios de transporte por carretera alternativos al catamarán desde Cádiz con destino Rota a las 13,25 y las 19,00 horas, y en sentido inverso a las 14,05 y a las 19,45 horas.