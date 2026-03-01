Aviso amarillo este lunes por oleaje en Cádiz y Granada y, además, por viento de hasta 70 km/h en Almería

El fuerte viento provocado por la borrasca Leonardo. Imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este lunes, 2 de marzo, el aviso amarillo por oleaje en distintos puntos de las provincias de Almería, Cádiz y Granada. Además, en las tierras almerienses también se decretará el aviso amarillo por rachas de viento que podrán alcanzar los 70 kilómetros por hora.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, en la provincia de Almería las comarcas de levante almeriense y Poniente y Almería capital permanecerán hasta la medianoche bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, con viento del este y nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Asimismo, la comarca de Poniente y Almería capital estarán en aviso amarillo por viento desde las 20,00 horas hasta el final de la jornada, donde podrían llegar a soplar rachas máximas de hasta 70 km/h de componente noreste.

En la provincia de Cádiz, el aviso amarillo por oleaje afectará al Estrecho hasta las 12,00 horas. En este enclave se espera que el viento de levante azote con una intensidad de 50 a 61 km/h (fuerza 7) al oeste de Tarifa y mar adentro al sur de Trafalgar.

Por su parte, en la costa de Granada se activará el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 6,00 hasta las 18,00 horas, donde se prevé viento del este de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.