Aviso amarillo este martes por nevada en la comarca de Cazorla y Segura (Jaén)

JAÉN 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este martes, 23 de diciembre, el aviso de nivel amarillo por nevada en la comarca jiennense de Cazorla y Segura.

Según se ha reflejado en la página oficial de la Aemet, consultada por Europa Press, el aviso amarillo por nevada en la citada comarca desde esta medianoche hasta las 14,00 horas de este martes.

En este enclave se espera una acumulación de cinco centímetros de nieve en 24 horas. Asimismo, las acumulaciones esperadas estarán por encima de los 1.200 metros, mientras que la cota de nieve descenderá hasta 1.000-1.200 metros al final del día.