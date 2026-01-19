Aviso amarillo este martes por viento de hasta 70 km/h y oleaje en Almería, Granada y Málaga

Archivo - Varias en la playa de la Malagueta donde el temporal con vientos de 70 km/h y el litoral malagueño registra olas de tres metros. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este martes, 20 de enero, el aviso amarillo por vientos de hasta 70 km/h en Almería, Granada y Málaga. Además, se ha decretado la misma alerta por oleaje en la costa granadina y en la Axarquía malagueña.

Según la información publicada en la web de la Aemet y consultada por Europa Press, desde las 18,00 horas y hasta el final de la jornada de este martes se mantendrán activas las alertas en ambas comarcas, con vientos del oeste y noroeste en el litoral de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Además, en Almería se ha decretado aviso amarillo por viento en Valle del Almanzora y Los Vélez, desde las 8,00 horas hasta la medianoche de este martes, con rachas de noroeste de hasta 70 km/h

Para esta jornada en Andalucía se prevén cielos con intervalos nubosos en los tercios occidental y oriental de la comunidad, donde no se descartan precipitaciones débiles, mientras que en el resto predominarán los cielos poco nubosos. La cota de nieve se situará entre los 900 y 1.200 metros.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso, mientras que las máximas registrarán pocos cambios. Además, se esperan heladas débiles en las sierras de la mitad oriental. Los vientos soplarán flojos a moderados del noroeste, con mayor intensidad en el litoral mediterráneo oriental, donde podrán registrarse intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales.