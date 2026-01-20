El SAS recoge 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal, tras el llamamiento por Adamuz (Córdoba)

Malagueños donando sangre en previsión de las necesidades surgidas tras el grave accidente ferroviario de Adamuz, en la provincia de Córdoba. A 19 de enero de 2026, en Málaga (Andalucía, Córdoba). - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal (con hasta un máximo de 900), tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Son los datos facilitados por el SAS, que ha insistido en que se done de manera "escalonada y ordenada" toda vez que las reservas están "garantizadas para los próximos días". La Junta de Andalucía agradece el "aluvión" de solidaridad de los andaluces para responder a las necesidades derivadas de la tragedia de Adamuz.

El SAS animó esta pasado lunes a seguir donando sangre de manera "escalonada" porque era "esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días" en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). En una mensaje publicado en X recogido por Europa Press, la Consejería aclaraba que "las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas" pero que "aun así, la donación de sangre es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días".

El Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba, donde están ingresados y atendidos el grueso de los heridos, agradecía la "solidaridad" y pedía "seguir colaborando de forma organizada y responsable". Hace tan sólo unos días, el SAS hacía un llamamiento a donar sangre y plaquetas para poder reponer tras las Navidades las reservas con las que contaba entonces el sistema público, a la mitad de lo que es necesario.

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma "como un gesto solidario más propio de estas fechas tan señaladas".

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía".

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.