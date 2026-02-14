Aviso amarillo por viento este domingo en Granada, Almería y Málaga y por oleaje en Granada y Málaga

Imagen de archivo de transeúnte paseando por el centro de Málaga en una jornada de fuertes vientos. - Álex Zea - Europa Press

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Oriana' continuará afectando a la comunidad andaluza este domingo, 15 de febrero, con alerta amarilla por viento en Almería, Granada y Málaga. El oleaje también obligará a activar el nivel amarillo en el litoral de Granada y Málaga, con olas de hasta tres metros.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez y en Nacimiento y Campo de Tabernas se esperan rachas máximas de 80 kilómetros por hora por vientos de componente oeste durante toda la jornada del domingo.

Por su parte, en la costa granadina y en las zonas malagueñas de Axarquía y Sol y Guadalhorce permanecerá activo el nivel amarillo por rachas máximas de 70 kilómetros por hora por vientos de componente oeste desde el comienzo del día hasta las 12,00 horas.

En cuanto a los avisos costeros, en la costa granadina y en la comarca malagueña de Axarquía se encuentra activo el nivel amarillo desde las 23,00 horas de este sábado hasta las 3,00 de la madrugada del domingo por vientos del oeste y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y olas de entre dos y tres metros. Posteriormente, desde las 16,00 horas hasta el final del domingo, se vuelven a reactivar con el mismo pronóstico.