Aviso naranja en Córdoba y Jaén y amarillo en Granada y Sevilla por temperaturas de hasta 40 grados este sábado

SEVILLA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía recibe el segundo fin de semana de agosto en plena ola de calor, que se alargará al menos hasta el miércoles, con temperaturas que podrán alcanzar o superar los 40 grados en varias provincias de la región. Al detalle, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado el aviso naranja en Córdoba y Jaén, y el aviso amarillo en zonas de Granada y Sevilla.

En su página web, consultada por Europa Press, la agenda ha indicado que las alertas entrarán en vigor entre la 13,00 hasta las 20,59 horas. En Córdoba, el segundo nivel de riesgo por calor regirá en la zona de la campiña, también en Subbética cordobesa, Sierra y Pedroche. En Jaén, el riesgo importante con temperaturas máximas de 40 grados se activará en el Valle del Guadalquivir, Morena y Condado. El aviso amarillo estará vigente en Jaén capital, Monte de Jaén, Cazorla y Segura.

Por otro lado, también mantendrán el aviso activo en la misma franja horaria con la cuenca del Genil en Granada y la campiña sevillana con temperaturas máximas de 39 grados.

En las capitales de provincia, se esperan las siguientes temperaturas mínimas y máximas: Almería, 26ºC y 35ºC; Cádiz, 22ºC y 30ºC; Córdoba, 22ºC y 41ºC; Granada, 22ºC y 39ºC; Huelva, 18ºC y 34ºC; Jaén, 24ºC y 40ºC; Málaga, 24ºC y 30ºC y Sevilla, 21ºC y 39ºC.