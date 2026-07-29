Aviso naranja este jueves en Córdoba, Granada y Jaén por 41ºC de máxima y amarillo en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla

Archivo - Viandantes soportan las altas temperaturas por las calles de Málaga. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para la jornada de este jueves, 30 de julio, avisos de nivel naranja en las provincias de Córdoba, Granada y Jaén por temperaturas máximas de 41 grados y de nivel amarillo en Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla.

Según ha detallado la Aemet en su página oficial, consultada por Europa Press, la campiña cordobesa mantendrá la alerta naranja por temperaturas de hasta 41 grados entre las 13,00 y las 21,00 horas. Asimismo, la zona granadina de Cuenca del Genil y las comarcas jiennenses de Morena y Condado, Cazorla y Segura y el Valle del Guadalquivir de Jaén mantendrán aviso naranja por temperaturas de 40 grados de máxima.

Por su parte, la campiña sevillana y las áreas cordobesas de Sierra y Pedroches y la Subbética cordobesa tienen indicado el aviso amarillo en el mismo tramo horario que las anteriores por temperaturas máximas de 39 grados que podrían subir un grado más localmente.

La Aemet también ha precisado avisos amarillos por temperaturas máximas de 38 grados en la campiña gaditana y Grazalema (Cádiz); Guadix y Baza (Granada); las comarcas onubenses de Aracena y Andévalo y Condado; Capital y Montes de Jaén; las sierras Norte y Sur de Sevilla y Ronda y Antequera, en Málaga.

En contexto, el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha pedido este miércoles, 29 de agosto, "no bajar la guardia" ante la ola de calor que afectará a Andalucía, al menos, hasta el próximo domingo.

"Es muy importante anticiparnos, prevenir y sobre todo concienciar", ha esgrimido el titular de Emergencias en declaraciones a los medios tras firmar un acuerdo con el Sindicato Médico Andaluz en Sevilla. En este sentido, ha concretado que el Gobierno andaluz mantendrá activo hasta el próximo 30 de septiembre el Protocolo andaluz de coordinación frente a los efectos de las temperaturas excesivas sobre la salud.

En este sentido, el vicepresidente primero ha asegurado que es "fundamental" mantenerse hidratado "aunque no se tenga percepción de sed", mientras que ha recomendado evitar la exposición al sol, así como usar prendas de ropa ligera y protegerse con gorras en la medida de lo posible.

Para la jornada de este jueves se esperan cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en los litorales y nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, con una pequeña probabilidad de tormentas aisladas por la tarde y ligera presencia de polvo en suspensión en el sur de la comunidad.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas sufrirán un descenso en el tercio occidental, y sin cambios o en ligero ascenso en el resto, mientras que las máximas experimentarán pocos cambios en el litoral mediterráneo y ascensderán en las demás zonas, más acusado en el litoral onubense. Los vientos soplarán flojos variables, con brisas, y se producirá levante moderado en el Estrecho, con "intervalos fuertes".