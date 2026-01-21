Aviso naranja este jueves por oleaje en Almería y amarillo en el resto del mediterráneo con viento y nieve en Granada

Archivo - Aviso amarillo en Almería y Granada. Imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este jueves, 22 de enero, avisos de nivel naranja en la provincia de Almería por fenómenos costeros, además de aviso amarillo por viento de entre 70 y 80 kilómetros/hora. Asimismo, la jornada también estará marcada por la alerta amarilla por fuerte oleaje tanto en Málaga como en Granada, siendo esta última provincia la que también albergará la presencia de este mismo nivel por fuertes vientos y nevada.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, el aviso naranja por fenómenos costeros estará activado en la zona del Poniente y Almería capital a partir de esta medianoche hasta las 12,00 horas de la mañana del jueves, donde soplará viento del oeste que alcanzará de 60 a 75 kilómetros por hora y las olas podrán alcanzar hasta los cuatro metros de altitud. Asimismo, en esta misma ubicación está activado el aviso amarillo por viento desde las 18,00 horas de este miércoles hasta las 18,00 horas del jueves, con rachas máximas que alcanzarán los 70 kilómetros por hora con vientos de componente oeste.

Además, también se encontrarán en alerta amarilla por fuertes vientos las comarcas de Nacimiento y Campo de Tabernas, y el levante almeriense, donde estará vigente la alerta desde esta medianoche hasta las 18,00 horas del jueves, mientras que en la zona de Valle del Almanzora y Los Vélez se activará desde las 00,00 horas hasta el término de la jornada. En todas estas áreas se espera la presencia de rachas máximas de viento de hasta 70 km/h, con vientos de componente oeste.

Para terminar con la provincia de Almería, la jornada del jueves también contará con la activación del nivel amarillo por fenómenos costeros en el levante almeriense desde las 16,00 horas de este miércoles hasta la madrugada del jueves, donde soplará viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y las olas podrán alcanzar hasta los tres metros de altura.

En Granada, la Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por la presencia de nevada desde esta madrugada hasta las 12,00 horas del jueves en la zona de Guadix y Baza, donde se espera una acumulación de dos centímetros de nieve en 24 horas, aunque solo se esperan por encima de 1.200 a 1.300 metros.

Por otro lado, también habrá alerta amarilla por fuertes vientos desde esta medianoche hasta las 18,00 horas de este jueves en las áreas de Nevada y Alpujarra, y en la costa granadina, donde se esperan rachas máximas de entre 70 y 80 km/h. En esta última ubicación, también permanecerá vigente la alerta amarilla por oleaje desde las 16,00 horas de este miércoles hasta el término del día, que contará con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros.

Finalmente, dentro de la provincia de Málaga, la zona de la Axarquía también permanecerá bajo el aviso de nivel amarillo por oleaje desde las 16,00 horas de este miércoles hasta las 8,00 de la mañana del jueves, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y donde las olas podrán alcanzar entre los dos y tres metros de altitud.