Aviso naranja este miércoles por lluvia en Córdoba, Huelva y Sevilla y amarillo en el resto excepto Almería y Jaén

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este miércoles, 29 de octubre, avisos por lluvia de nivel naranja en Córdoba, Huelva y Sevilla, y amarillos en varias zonas de Cádiz, Granada y Málaga. Las tormentas mantendrán la alerta amarilla en todas las provincias afectadas por la lluvia, excepto Córdoba. Además, el oleaje y el viento activarán avisos amarillos en Cádiz y Huelva, mientras que Sevilla también se verá afectada por las rachas de viento.

Según informa la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, en la provincia de Huelva se mantiene este miércoles el aviso naranja por lluvias y amarillo por tormentas hasta las 21,00 horas en Aracena, Andévalo y Condado y el litoral. Se esperan acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, 80 l/m2 en las primeras doce horas y 70 l/m2 en el litoral. Además, no se descarta la posible formación de tornados o trombas marinas.

En estas comarcas, también se activará el aviso amarillo por rachas de viento del suroeste de hasta 70 kilómetros por hora desde las 09,00 hasta las 21,00 horas. De igual modo, el oleaje golperará al litoral onubense dejando activo el riesgo amarillo desde las 9,00 horas hasta las 18,00 horas en el oeste, acompañado de vientos del suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7).

Ya en Sevilla, la lluvia activará la alerta naranja y el aviso amarillo por tormenta a partir de la medianoche de este martes, manteniéndose hasta las 21,00 horas de este miércoles en la Sierra Norte y la campiña. Se prevén acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, alcanzando 80 l/m2 en la Sierra Norte y 70 l/m2 en la campiña. Además, las precipitaciones activarán el aviso amarillo en la Sierra Sur durante el mismo período, con hasta 15 l/m2 por hora.

El viento también azotará este miércoles a la provincia sevillana, con aviso amarillo vigente desde las 09,00 hasta las 21,00 horas en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la campiña, donde se esperan rachas del suroeste de hasta 80 kilómetros por hora.

De igual modo, en Córdoba la lluvia será protagonista de la jornada dejando activo la alerta naranja en Sierra y Pedroches, acompañada por tormenta, desde esta medianoche hasta el término de la jornada de este miércoles por una acumulación de agua de hasta 30 l/m2 en un ahora y de 80 en las primeras doce horas. Además, este mismo fenómeno activará la alerta amarilla en la campiña por acumulaciones de hasta 25 l/m2 en una hora y de 70 en las primeras doce.

Estas tres comarcas cordobesas también se verán afectadas por el viento del suroeste con rachas de hasta 80 kilómetros por hora que dejarán activo el aviso amarillo desde las 09,00 horas hasta el fin de la jornada de este miércoles.

Por otro lado, en la provincia gaditana la lluvia y la tormenta pondrán en alerta a todas sus comarcas --el litoral, Grazalema, la campiña y el Estrecho-- desde las término de este jornada hasta la medianoche de este miércoles, donde se espera una acumulación de agua de hasta 25 litros por metro cuadrado y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.

El viento del suroeste también soplará en estas cuatro comarcas activando el aviso desde las 09,00 horas hasta las 21,00 horas, con rachas de hasta 80 kilómetros. Además, el litoral gaditano y el Estrecho se verán afectados por el oleaje decretándose el aviso amarillo desde las 09,00 horas hasta las 18,00 horas, por vientos del suroeste de 50 a 61 km/h, con mar combinada de cuatro metros de altura (fuerza 7).

La Aemet también decretará el aviso amarillo por lluvia y tormenta en las comarcas malagueñas de Ronda, Sol y Guadalhorce y Axarquía desde las 09,00 horas hasta la medianoche, por acumulaciones de hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora y de 70 l/m2 en las primeras doce horas.

Por último, en la provincia granadina las lluvias activarán la alerta amarilla desde las 12,00 horas hasta el término de la jornada en la comarca de Nevada y Alpujarras, donde se prevé registrar hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que las tormentas activarán ene el mismo tramo horario el aviso amarillo en la costa granadina.

RECOMENDACIONES DEL 112

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha recomendado a la población extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios ante los avisos naranjas que se han activado.

La Junta de Andalucía, mantiene activado desde el pasado lunes, a las 09,28 horas, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia, situación operativa 0, por las lluvias registradas durante la mañana del lunes y ante las previsiones y predicciones disponibles para la semana.

En este contexto, el 112 ha recordado que esta fase de preemergencia está caracterizada por el seguimiento del fenómeno producido y de las previsiones y predicciones disponibles, de las que se informa a los órganos y autoridades competentes en materia de protección civil, así como a la población en general.

Ante los avisos de lluvia y tormentas, el 112 ha recomendado extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores, ya que el oleaje podría arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. En cuanto al viento, los días de fuertes rachas el 112 recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (macetas, toldos, tendederos, sillas, etcétera) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

En la vía pública, no se deben proteger del viento junto a muros o tapias, y hay que alejarse de cornisas o árboles que puedan desprenderse. Se deben extremar las medidas de precaución si se está junto de edificios en construcción o en mal estado. Si el fuerte viento y sorprende durante un viaje en coche, no hay que quedarse dentro del vehículo, sino que se debe buscar un lugar seguro donde poder refugiarse.

Ante cualquier situación de emergencia, debe llamarse al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, gratuito y disponible las 24 horas del día los 365 días del año.