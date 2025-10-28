El Ayuntamiento de Sevilla cierra los parques y el Cementerio Municipal este miércoles ante el aviso naranja por viento

Archivo - Cartel en una reja de entrada al Parque de María Luisa de Sevilla que indica el cierre por alerta meteorológica en octubre de 2023. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el cierre "preventivo" de parques y el Cementerio Muncipal, ante la previsión de lluvias y vientos en la ciudad durante el miércoles 29 de octubre.

En una publicación en redes sociales, el Consistorio ha activado la medida ante el aviso naranja por precipitaciones y aviso amarillo por tormentas y fuertes rachas de viento previstos por la Aemet. En el mensaje, piden extremar la precaución en los desplzamientos"

La Feria del Libro de Sevilla (Felise) ha anunciado este martes la suspensión de la programación prevista para el miércoles 29 de octubre por el cierre de los Jardines de Murillo ante este aviso. La Aemet amplia el aviso naranja por precipitaciones en toda la provincia desde la medianoche de este miércoles hasta 21,00.