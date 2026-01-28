Aviso naranja por viento en Almería y Granada, por lluvia en Cádiz y amarillo en el resto de Andalucía salvo Huelva

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. - Marian León - Europa Press

El temporal continúa azotando Andalucía, donde este jueves, 29 de enero, se mantiene alerta naranja por viento en Almería y Granada, y amarilla en el resto de la comunidad, salvo en las provincias de Huelva. Además, el aviso viene acompañado de fenómenos costeros, con oleaje en varios puntos del litoral. Por otro lado, las lluvias activarán la alerta naranja en Cádiz y amarilla en el resto de la región, excepto en Almería y Huelva.

Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web, consultada por Europa Press, en las comarcas almerienses de Valle del Almanzora y Los Vélez, así como Nacimiento y Campo de Tabernas, se mantendrá vigente el aviso naranja por vientos de componente oeste, con rachas máximas de hasta 100 km/h y 90 km/h, respectivamente. En Valle del Almanzora y Los Vélez, el aviso se prolongará hasta la medianoche, mientras que en Nacimiento y Campo de Tabernas se mantendrá hasta las 18,00 horas.

En Poniente y Almería capital y el levante almeriense se mantendrá la alerta amarilla hasta la medianoche, con rachas de hasta 80 km/h y 70 km/h, respectivamente. Además, el oleaje afectará estas comarcas hasta el término de la jornada, con vientos del oeste y suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de cuatro a cinco metros.

En Granada, el viento soplará con intensidad en Guadix y Baza, donde se mantendrá la alerta naranja hasta las 18.00 horas por rachas de hasta 90 km/h; posteriormente, el aviso pasará a amarillo hasta la medianoche, con rachas de hasta 80 km/h. Asimismo, Guadix y Baza y la costa granadina permanecerán bajo alerta amarilla hasta la medianoche por vientos de hasta 70 km/h.

La lluvia afectará este jueves a Cuenca del Genil, Nevada y Alpujarras, donde se ha decretado alerta amarilla hasta la medianoche por precipitaciones acumuladas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 70 litros en doce horas. Asimismo, los fenómenos costeros azotarán la costa granadina, manteniéndose alerta naranja hasta el final de la jornada por vientos del oeste y suroeste de 60 a 70 km/h (fuerza 8) y olas de cuatro a cinco metros.

En Cádiz, se ha establecido alerta naranja por lluvia en la comarca de Grazalema desde las 10,00 hasta la medianoche, con previsión de acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora y 80 l/m2 en doce horas. Además, el viento soplará en estas comarcas con rachas de hasta 70 km/h entre las 10,00 y las 15,00 horas. El oleaje también afectará el litoral y El Estrecho, activándose alerta amarilla desde la medianoche hasta las 15,00 horas, con vientos del oeste y suroeste de 50 a 61 km/h (fuerza 7) y mar combinado del oeste de cuatro metros.

En la provincia jiennense, las comarcas de Cazorla y Segura, así como Capital y Montes, estarán bajo alerta amarilla por lluvia hasta el final de la jornada de este jueves, por acumulaciones de hasta 20 l/m2 en una hora y 70 l/m2 en doce horas. Además, en toda la provincia, estas comarcas y el Valle del Guadalquivir de Jaén registrarán vientos del oeste con rachas de hasta 70 km/h, activándose el aviso amarillo por viento desde las 10,00 hasta las 15,00 horas.

En Córdoba, la comarca Subbética permanecerá bajo alerta amarilla por precipitaciones hasta la medianoche, con acumulaciones de hasta 15 litros por metros cuadrado en una hora y 40 l/m2 en doce horas. Además, el viento afectará esta comarca desde las 10,00 hasta las 15,00 horas, manteniéndose activo el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h.

En las tierras de la Costa del Sol, la lluvia mantendrá alerta amarilla en Ronda desde las 10,00 hasta la medianoche, por acumulaciones previstas de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y 40 l/m2 en doce horas. Además, en esta comarca soplarán vientos del oeste, activándose aviso amarillo por viento desde las 10,00 hasta las 15,00 horas, con rachas de hasta 70 km/h. En el litoral malagueño, la alerta amarilla por viento se mantendrá hasta la medianoche en Sol, Guadalhorce y Axarquía, con rachas de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros.

Por último, en la Sierra Sur de Sevilla se decretará el aviso amarillo por lluvia hasta la medianoche de este jueves por previsión de acumulación de hasta 15 l/m2 en una hora y de 40 l/m2 en las primeras doce. Además, el viento obligará a activar en esta comarca el aviso amarillo por viento, desde las 10,00 horas hasta las 15,00 horas, con rachas de hasta 70 km/h.