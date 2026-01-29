Aviso naranja por viento este viernes en Almería, Granada y Jaén por rachas de 100 km/h y oleaje en el litoral

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. - Marian León - Europa Press

SEVILLA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Andalucía continúa en aviso por el temporal, que este viernes dejará activa la alerta naranja por viento en diversas zonas de las provincias de Almería, Granada y Jaén, con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, así como por oleaje en las costas almerienses y granadinas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultada por Europa Press, en Almería el aviso amarillo se mantendrá hasta las 15,00 horas en el Valle del Almanzora, Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas. A partir de esa hora, la alerta subirá a naranja hasta la medianoche de este viernes, con rachas de viento del oeste de hasta 90 km/h.

Por su parte, las comarcas de Poniente, Almería capital y el levante almeriense estarán bajo aviso amarillo desde las 11,00 horas hasta el final del día, con rachas de viento del oeste de 80 km/h en Poniente y Almería capital, y de 70 km/h en el levante.

El oleaje también marcará la jornada en esta provincia, donde prevalecerá el aviso amarillo desde esta medianoche hasta las 19,00 horas en las comarcas de Poniente y Almería capital, así como en el levante. Tras ello, la alerta ascenderá a naranja permaneciendo activa hasta la medianoche de este viernes por viento del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de tres a cuatro metros.

En Granada, el viento también soplará obligando a decretar la alerta naranja desde las 18,00 horas hasta la medianoche en Nevada y Alpujarras, donde azotarán rachas máximas de viento del oeste de hasta 100 km/h. Además, la alerta amarilla por este fenómeno se decretará en el mismo tramo horario en Cuenca del Genil, Guadix y Baza y la costa, por rachas de hasta 80 km/h.

En el litoral granadino se activará el aviso por fenómenos costeros en dos intervalos, desde la medianoche hasta las 05,00 horas y desde las 12,00 horas hasta el final de la jornada de este viernes. En estas franjas se esperan vientos del oeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta tres metros.

Por último, en la provincia de Jaén, la comarca de Cazorla y Segura estará bajo aviso naranja por viento desde las 18,00 horas hasta la medianoche, con rachas del oeste de hasta 90 km/h. Además, las comarcas del Valle del Guadalquivir y Capital y Montes tendrán alerta amarilla durante el mismo periodo, con rachas de viento del oeste de hasta 80 km/h