Avvapro presagia una bajada de reservas de alojamientos turísticos en Semana Santa, así como una bajada de precios

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (Avvapro) ha asegurado este miércoles que el número de reservas de alojamientos turísticos bajará de cara a Semana Santa, y, que, además, los precios tenderán a bajar también.

En declaraciones a los medios, el vocal de Avvapro en Sevilla, Juan del Toro, ha informado en relación a las reservas que en un principio la Semana Santa "no pinta bien". Aunque "veremos si con el restablecimiento de la línea ferroviaria conseguimos recuperar y llegar a números del año pasado". Por tanto, "tenemos que ajustar precios para tratar de contrarrestar la baja ocupación", ha expuesto.

Por otro lado, en relación a cómo ha afectado y está afectando el servicio ferroviario tras el accidente en Adamuz a las reservas turísticas en Andalucía, del Toro ha apuntado que "las reservas se han reducido entre un 20 y un 30% durante el periodo donde estuvo la línea ferroviaria cortada". Además, "hubo entre un 8 y un 10% por encima de la media de cancelaciones".

Por último, desde Avvapro han manifestado que realmente lo que les preocupa es la pérdida de la confianza en este medio de transporte ya que "es un eje del que dependemos". De ahí que pidan que "se intente poner medios para recuperar la confianza del visitante". Además, han asegurado que ya lo han trasladado a la consejería y a la CEA, entre otros.