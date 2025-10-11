El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) felicita al futbolista Sergio Rodelas por su debut con la Selección Española sub21

Imagen del futbolista granadino Sergio Rodelas con la equipación de la Selección Española. - AYUNTAMIENTO DE ALHEDÍN

ALHEDÍN (GRANADA), 11 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha trasladado públicamente este sábado su felicitación y reconocimiento al deportista y vecino de la localidad Sergio Rodelas después de debutar "con éxito" con la selección española sub21 en el partido amistoso que España disputó este viernes.

En una nota de prensa, el alcalde de Alhendín, Jorge Sánchez, ha mostrado "su satisfacción" de que Rodelas "continúe sumando logros deportivos" a su carrera, pues con ello "lleva bien alto y lejos el nombre de nuestro pueblo, lo que nos llena de orgullo a todos los vecinos".

"Rodelas es a día de hoy uno de los mejores embajadores que tenemos de Alhendín, por ello es merecido el aplauso de todo el municipio con sus éxitos", ha afirmado el regidor alhendinense.

El futbolista ha debutado con la selección española sub21 en un partido disputado en Guadalajara ante Noruega, un encuentro en el que jugó los primeros 45 minutos como titular y contribuyó a la creación del segundo tanto de España.

Acompañado de sus familiares y allegados, Rodelas vivió con ilusión este día tan especial, siendo ejemplo, según el alcalde, de "esfuerzo y dedicación" para cumplir el sueño de tantos jóvenes del municipio.

"Su constancia son el mejor espejo para la juventud de nuestro pueblo, demostrando que con trabajo y pasión se puede llegar muy lejos", ha afirmado Sánchez, quien ha deseado que este solo sea el primero de muchos logros que estén por llegar para el joven futbolista. El jugador actualmente del Granada CF, fue reconocido el pasado 28 de febrero por parte del Ayuntamiento de Alhendín por su trayectoria deportiva.