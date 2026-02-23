El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) plantea un plan de recuperación tras los daños del temporal con casi 500.000 euros

El alcalde de Andújar, Francisco Carmona. - AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR

ANDÚJAR (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Andújar (Jaén) ha puesto en marcha un plan de recuperación para hacer frente a los daños por el reciente tren de borrascas. Combina medidas de apoyo directo a los vecinos e intervenciones destinadas a restablecer la normalidad en infraestructuras, caminos públicos y calles.

El alcalde, Francisco Carmona, ha señalado este lunes que, tras casi dos semanas desde este episodio meteorológico que ha azotado Andalucía y la provincia, "llega el momento de tomar medidas y actuar".

El primer paso ha sido el trabajo de evaluación que han llevado a cabo los técnicos municipales, quienes han analizado los daños en viviendas, caminos, instalaciones y accesos rurales, según ha informado el Consistorio.

Entre las zonas con afecciones, hay distintos puntos del término municipal, donde se han registrado incidencias en viviendas, accesos y parcelas, así como daños en infraestructuras públicas. También hay daños en más de 40 caminos rurales, con problemas en accesos, acequias, puentes y pasos de agua, lo que afecta directamente a la movilidad y a la actividad agrícola.

A partir de esta evaluación técnica, el Ayuntamiento ha activado "un paquete de ayudas de carácter excepcional destinadas a la recuperación de viviendas habituales". En primer lugar, se ha establecido una línea urgente de 40.000 euros para atender daños directos derivados del temporal.

A ello se suma la próxima convocatoria del Plan Municipal de Vivienda, dotado con 250.000 euros, que permitirá financiar actuaciones de rehabilitación tanto en viviendas particulares como en comunidades de propietarios y responder a situaciones de urgencia.

En total, el Consistorio movilizará 290.000 euros en ayudas dirigidas a vecinos, con especial atención a primeras viviendas y colectivos vulnerables, incluyendo la posibilidad de cubrir hasta el 90 por ciento de las actuaciones en el caso de personas mayores de 65 años en intervenciones relacionadas con accesibilidad.

Paralelamente, ya se están ejecutando labores de limpieza mediante medios municipales y se tramitarán solicitudes de apoyo ante otras administraciones, como el Gobierno de España y la Junta de Andalucía.

ASFALTADO

Junto a estas medidas, el Ayuntamiento ejecutará un plan de asfaltado con una inversión de 200.000 euros, cuyo proyecto ya está redactado. Permitirá "actuar de forma planificada en distintas calles del municipio que han visto agravado su deterioro como consecuencia del temporal y del tránsito diario de vehículos".

Este plan tiene como objetivo, no solo mejorar el estado del firme, sino reforzar la seguridad vial y la accesibilidad en el conjunto del viario urbano. Mientras las condiciones meteorológicas permitan el asfaltado en caliente --que requiere estabilidad y ausencia de lluvias--, el Consistorio ha contratado de forma urgente un plan de bacheo que ya se está ejecutando para atender las incidencias más inmediatas.

Estas actuaciones están dirigidas a eliminar desperfectos puntuales que afectan a la circulación y a prevenir daños mayores en la estructura del pavimento. Una vez mejore la climatología, se iniciará la fase principal del plan de asfaltado, que permitirá intervenir de manera más profunda y duradera en aquellas vías que presentan un mayor desgaste.

Con ello, el Ayuntamiento de Andújar busca "dar respuesta tanto a las consecuencias del temporal como al mantenimiento necesario del viario, garantizando unas calles en mejores condiciones para vecinos y conductores".