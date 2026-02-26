El Ayuntamiento aprueba 3,1 millones para la reforma de Los Cármenes y la autorización de uso al Granada CF

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha participado en la presentación de las novedades sobre Los Cármenes - AYUNTAMIENTO

GRANADA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local aprueba este viernes la generación de crédito de 3,1 millones de euros --de los cuales Diputación aporta 2,7 millones y el Consistorio 400.000 euros-- necesaria para iniciar la licitación de las obras reforma estructural del estadio municipal Nuevo Los Cármenes.

Además, el Ayuntamiento aprobará el próximo lunes la autorización demanial temporal del uso del estadio ubicado en el barrio del Zaidín a favor del Granada Club de Fútbol, un acuerdo que permite "garantizar el uso de la instalación y avanzar en su mejora estructural mediante una inversión de 2,5 millones por parte del club rojiblanco en esta infraestructura deportiva municipal", según ha detallado el Consistorio en nota de prensa.

Se trata todo ello de "un paso decisivo para la ejecución de un proyecto prioritario destinado a mejorar esta infraestructura deportiva de referencia para la ciudad, la provincia y sus aficionados", según ha informado Carazo a los medios.

En cuanto al acuerdo de autorización de uso, será aprobado el lunes en el Consejo de Administración de Gegsa, la empresa municipal de eventos globales, tras el trabajo desarrollado durante los últimos dos años y medio por el actual equipo de gobierno para "resolver la situación jurídica del recinto, con el objetivo de dotar de seguridad y estabilidad al uso del estadio y facilitar nuevas inversiones en la instalación".

"Este equipo de gobierno ha trabajado con rigor y responsabilidad para resolver una situación que llevaba años sin solución, articulando la fórmula jurídica con todos los informes favorables que permite garantizar el uso del estadio y favorecer su mejora", ha aseverado la regidora granadina.

En este sentido, ha señalado que "frente a la pasividad y la falta de acierto del anterior gobierno socialista, hoy Granada cuenta con una solución jurídica sólida que aporta seguridad, estabilidad y oportunidades de futuro para una infraestructura clave para la ciudad y para el deporte granadino".

El acuerdo establece que el Granada CF realizará por primera vez una inversión directa de 2,5 millones de euros destinada íntegramente a la mejora y modernización del Estadio Nuevo Los Cármenes. Esta inversión, vinculada a la autorización de uso, permitirá acometer actuaciones que contribuirán a mejorar la infraestructura y aumentar su capacidad, y se sumará a las obras de mejora impulsadas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, favoreciendo una transformación sin precedentes del recinto deportivo.

Las actuaciones se planificarán de forma compatible con el calendario de competiciones deportivas, garantizando el normal desarrollo de la actividad. Asimismo, el club deberá presentar un proyecto suscrito por técnico competente junto con el presupuesto correspondiente para su autorización por parte de Gegsa, antes del inicio de los trabajos, que deberán ejecutarse en el plazo máximo de dos años desde la obtención de la autorización.

La autorización tendrá una duración de cuatro años, con carácter improrrogable, y permitirá la práctica del fútbol profesional por los equipos nacionales masculino y femenino del club. El Granada CF asumirá la totalidad de los gastos derivados de su utilización, incluyendo suministros, limpieza, mantenimiento ordinario de la instalación, reparaciones derivadas del uso y el cuidado del césped, que podrá ser renovado a cargo de la entidad rojiblanca.

El acuerdo garantiza que el Nuevo Los Cármenes seguirá siendo un espacio al servicio de Granada. El Ayuntamiento y Gegsa podrán utilizar la instalación para la organización de actividades y eventos que se consideren oportunos, teniendo prioridad aquellos que sean declarados de interés municipal.

Además, el otorgamiento de la autorización exige al Granada CF el cumplimiento de "un protocolo integral contra la violencia, el racismo, la xenofobia, la intolerancia y los discursos de odio en el ámbito del estadio, así como la aplicación de principios de buen gobierno basados en la integridad, la transparencia y el respeto a la legalidad". Al mismo tiempo, se sigue avanzando en el proyecto de cierre de las cuatro esquinas del estadio, por parte de los servicios técnicos del Consistorio.

REFORMA ESTRUCTURAL

El proyecto de reforma estructural, por su parte, contempla la reparación, impermeabilización y adecuación funcional del recinto deportivo, con el objetivo de "resolver patologías estructurales y constructivas detectadas en la infraestructura desde su inauguración en 1997, así como mejorar sus condiciones de uso, seguridad y mantenimiento".

Entre las principales actuaciones previstas se incluyen la reparación y protección de elementos de hormigón afectados por fisuras o corrosión, la mejora de la impermeabilización en graderíos y estructuras, la adecuación de los sistemas de drenaje y evacuación de aguas pluviales, la regularización de pavimentos exteriores y la mejora funcional de accesos, recorridos y zonas de uso público.

Asimismo, el proyecto prevé la rehabilitación del sistema de drenaje pluvial mediante la incorporación de nuevos canales y sumideros, la reimpermeabilización de graderíos y escaleras, la reparación de muros y elementos estructurales, así como actuaciones destinadas a "garantizar condiciones óptimas de seguridad, accesibilidad y confort para los usuarios".

Las intervenciones permitirán "resolver problemas existentes como filtraciones y humedades en escaleras y vomitorios, degradación de elementos estructurales de hormigón, acumulaciones de agua en zonas de tránsito y deterioro del pavimento exterior, asegurando la durabilidad y el correcto funcionamiento del estadio a medio y largo plazo".

COMPATIBILIDAD CON CALENDARIO

Las obras deberán compatibilizarse con el calendario de competiciones deportivas, concentrándose los trabajos más intensivos en los periodos sin actividad, principalmente durante los meses de verano o en parones de liga, garantizando en todo momento la seguridad y el normal funcionamiento del recinto.

El plazo de ejecución previsto para las actuaciones se fija en diez meses desde el inicio de los trabajos, previsto a partir del tercer trimestre de 2026, han detallado en nota de prensa desde el Ayuntamiento de Granada.