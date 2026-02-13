El Ayuntamiento de Armilla (Granada) exige explicaciones por la calidad del servicio del metro tras el descarrilamiento

Descarrilamiento del metro en Fernando de los Ríos, en Armilla (Granada) - AYUNTAMIENTO

ARMILLA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Armilla, en el área metropolitana de Granada, ha exigido en un comunicado ante el descarrilamiento de un convoy del metro en la tarde de este viernes explicaciones sobre las circunstancias por las que se ha producido y ha lamentado "profundamente" que la calidad de este servicio público, dependiente de la Junta, "se esté viendo gravemente comprometida en las últimas semanas".

"Este incidente viene a sumarse a las tres semanas en las que los usuarios y usuarias del metro de Armilla se han visto sin servicio y con una deficiente alternativa de autobuses lanzadera, claramente insuficiente, y con importantes carencias", han indicado desde el Consistorio armillero.

Al lugar del descarrilamiento se ha desplazado la alcaldesa de la ciudad, Loli Cañavate, del PSOE, para interesarse por lo sucedido y conocer de primera mano las circunstancias que han conducido a este incidente. Para la alcaldesa, "por suerte, no ha causado daños personales, pero estamos ante un incidente que podría haber tenido peores consecuencias".

"Esperamos que episodios como este no vuelvan a repetirse y que la fiabilidad del servicio de metro pueda recuperarse de cara a la ciudadanía", ha afirmado Cañavate. Entretanto el Ayuntamiento ha remachado que sigue esperando explicaciones de lo sucedido.