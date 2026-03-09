El Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) pide "amparo" al Defensor ante la inseguridad y riesgo de incendio en la N-331A

Carmen Lara (izda.), ante el pinar aledaño a la caretera N331A a su paso por Benamejí. - AYUNTAMIENTO DE BENAMEJÍ

BENAMEJÍ (CÓRDOBA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba) ha presentado una "solicitud de amparo" ante el Defensor del Pueblo Andaluz dada la "situación de riesgo grave, continuado y no tolerable para la seguridad vial, la seguridad pública" y por el riesgo de "incendios forestales" existente en el tramo de la antigua carretera nacional N-331A que atraviesa su término municipal, como consecuencia de la caída de más de un millar de pinos junto a la calzada y también en el propio asfalto.

La solicitud, según ha informado el Consistorio en una nota, ha sido formulada por la alcaldesa de Benamejí, Carmen Lara, tras el informe técnico emitido por la Policía Local, que alerta de la gravedad de la situación, habiendo dado traslado el Ayuntamiento también de dicho informe a la Fiscalía de Seguridad Vial de Andalucía, "dada la gravedad del riesgo detectado".

Según el informe técnico emitido por la Jefatura de la Policía Local el pasado 6 de febrero de 2026, "existe un riesgo potencial grave para la vida y la integridad física de las personas, debido a la caída masiva y continuada de pinos sobre la calzada", en concreto de más de un centenar de pinos de la masa forestal colindante a esta carretera, que tuvo que ser cortada al tráfico durante varios días, "obligando a actuaciones urgentes para restablecer la circulación".

Mantener abierta la N-331A es clave, ya que "constituye una vía de uso diario para trabajadores y vecinos" de Benamejí, de su pedanía de El Tejar, y del vecino municipio de Palenciana, "siendo además utilizada como itinerario de transporte escolar, lo que incrementa la preocupación por la seguridad de menores".

Además, "en el entorno del paraje de Los Caños se desarrollan actividades deportivas y recreativas con presencia habitual de jóvenes y familias", a ello "se suma que este tramo actúa como única vía alternativa a la autovía A-45 en el término municipal de Benamejí", pero lo cierto, según recoge el informe de la Policía Local sobre dicho tramo, es que "el nivel de riesgo no es tolerable", y hay "alta probabilidad de siniestros graves o incluso fatales si no se adoptan medidas estructurales inmediatas".

En concreto, "el tramo afectado se sitúa entre los puntos kilométricos 94,320 y 99,825 de la N-331A, vía que fue cedida al Ayuntamiento por el entonces Ministerio de Fomento en el año 2000", si bien el Consistorio ha advertido que "carece de medios técnicos y económicos suficientes para afrontar la gestión forestal estructural necesaria en este tramo".

Por eso, el Ayuntamiento ha solicitado a la Junta de Andalucía "actuaciones urgentes en materia de gestión forestal preventiva, entre ellas la eliminación del arbolado de gran altura en la franja de servidumbre de la carretera, podas estructurales preventivas, la retirada de árboles caídos en taludes y cunetas, y la eliminación del millar de pinos derribados en el interior del pinar" aledaño a la carretera.

De hecho, según el informe técnico, La acumulación de más de un millar de pinos derribados en la zona forestal colindante supone una enorme carga de combustible vegetal, lo que incrementa significativamente el riesgo de incendios forestales, especialmente ante la proximidad del periodo de altas temperaturas de primavera y verano".

Por todo ello, la alcaldesa ha solicitado la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz, "para que requiera información a la Consejería competente, inste medidas inmediatas y promueva la coordinación entre administraciones", entendiendo el Ayuntamiento que "la prioridad es garantizar la seguridad de vecinos, menores, trabajadores y usuarios de esta vía, así como prevenir posibles daños personales, ambientales y patrimoniales".