El Ayuntamiento de Córdoba abre el día 10 el plazo para reservar fecha para celebración de matrimonios civiles en 2027

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba abre el martes 10 de febrero, a partir de las 10,00 horas, el plazo de reserva de fecha para la celebración de matrimonios civiles del año 2027. Para proceder a la reserva se podrá hacer bien a través de la oficina virtual ('https://oficinavirtual.cordoba.es'), haciendo clic sobre el anuncio específico y accediendo al formulario que deberá cumplimentar, bien telefónicamente, en el número 957499918 (Gabinete de Protocolo).

Según ha informado el Consistorio, los matrimonios civiles se celebran en dos espacios: en el Alcázar de los Reyes Cristianos y en el salón de plenos del Ayuntamiento de Córdoba.

Al respecto, en el primer caso, las ceremonias se realizan los viernes y sábados por la tarde, mientras que en la sede del edificio de Capitulares se hacen los miércoles reservados a tal efecto, en horario de mañana.