El Ayuntamiento de Córdoba aprueba su Oferta de Empleo Público con 213 plazas, con 168 de acceso libre y 45 de promoción

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del gobierno del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos, ha informado este lunes sobre la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2025 aprobada por la Junta de Gobierno Local, que contempla 213 plazas, con 168 de acceso libre y 45 de promoción interna. De esas 168 plazas, 12 pertenecen al personal laboral y las otras 156 a personal funcionario.

En rueda de prensa, la concejal ha detallado que entre las plazas que se ofertan, el área de Seguridad tiene el número más elevado, por "la necesidad que tiene el propio servicio", con 15 plazas de Policía Local y 35 plazas de bombero conductor. También se hace "un refuerzo importante" con 34 ordenanzas y once ayudantes informáticos, así como 16 auxiliares administrativos.

En cuanto al turno libre de personal laboral, se centra en la Delegación de Infraestructuras, con ocho peones, sumada a tres oficiales, además de cuidadores y un oficial primero fontanero.

Por otra parte, se ofertan 36 plazas en el caso del personal funcionario en promoción interna vertical y once en promoción interna horizontal, que "se debe sumar a los procesos selectivos que se vienen celebrando a lo largo de todo este año", con 47 procesos en distintas fases, así como ocho provisiones de puestos, ha comentado Bustos.

Entretanto, ha resaltado que se trata de "una apuesta más por seguir reforzando el personal municipal, que además se sumará este año a la necesidad de la culminación de la Relación de Puestos de Trabajo y valoración de puestos de trabajo, en la que se trabaja desde mediados de este año", algo que espera "culminarlo con un nuevo organigrama, que refuerce todas las necesidades que hoy por hoy ya no podemos cumplimentar porque la plantilla la tenemos prácticamente cubierta con el número de puestos existentes a día de hoy".