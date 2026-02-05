El Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación de Caracoleros retrasan una semana el inicio de la temporada por el temporal

Archivo - El edil de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Jesús Coca, agradece la comprensión de los comerciantes caracoleros la retrasar la apertura de sus puestos por el temporal. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento de Córdoba y la Asociación de Comerciantes Caracoleros Cordobeses han acordado retrasar una semana el inicio de la temporada de caracoles en la ciudad, "ante las condiciones meteorológicas adversas que está provocando la borrasca Leonardo, que imposibilitan la instalación, transporte y montaje de los puestos tradicionales".

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, la nueva fecha de inicio será el próximo viernes 13 de febrero y se extenderá al 13 de junio, retrasándose también siete días el cierre de los puestos, "que forman parte de la tradición gastronómica y social de la ciudad".

Desde ambas entidades se ha considerado prioritario "velar por la seguridad de los trabajadores y ofrecer a la ciudadanía un servicio en óptimas condiciones, por lo que se ha decidido esperar a que el tiempo evolucione de forma favorable, para que los establecimientos se puedan abrir con normalidad".

El número de puestos de caracoles con adjudicación definitiva para su montaje alcanza a un total de 34, estando pendiente de autorización uno más. Al respecto, el delegado de Seguridad y Vía Pública del Consistorio, Jesús Coca, ha querido agradecer "la comprensión de los cordobeses y de los comerciantes caracoleros, que saben que lo más importante en este momento es velar por la seguridad de todos".