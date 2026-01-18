Ayuntamiento de Córdoba despliega un dispositivo de emergencias con 82 efectivos tras descarrilar dos trenes en Adamuz

Mesa de Emergencia ante el accidente ferroviario en Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha desplegado un dispositivo de emergencias compuesto por un total de 82 efectivos tras haber convocado una Mesa de Emergencia ante el accidente ferroviario ocurrido este domingo en la localidad de Adamuz, que se ha saldado con al menos cinco fallecidos y varios heridos.

Según ha comunicado el Consistorio en una nota, durante esta tarde se han enviado al lugar del accidente cinco vehículos de Bomberos y 15 efectivos --dotación completa del Granadal y refuerzo de Central--.

Asimismo, también cuentan con el apoyo de once vehículos de Policía Local con 28 agentes cargados de material de apoyo --mantas, agua e iluminación, tres carpas de puesto de mando avanzado--, doce efectivos y tres todoterrenos de Protección civil. También se han desplazado cinco grupos electrógenos y dos buses de Aucorsa como efectivos de ayuda.

Igualmente, el Ayuntamiento ha detallado que para agilizar la salida de los aficionados que se encuentran en el Arcángel y evitar el paso de vehículos por la autovía, la Policía Local autoriza la utilización de todos los carriles bus y zonas ACire y restringidas al tráfico (Puerta del Puente).