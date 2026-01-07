El Ayuntamiento de Córdoba estrena cajero con página web para pedir cita de Servicios Sociales y reducir lista de espera

El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, y Felipe Luque, de Soluciones Informáticas MJ, presentan el nuevo dispositivo de cajero Cita Plus. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la teniente de alcalde de Servicios Sociales, Eva Contador, han presentado este miércoles el nuevo dispositivo de cajero, que va junto con una página web, que se llama Cita Plus, y que se va a poder utilizar tanto en los centros de servicios sociales comunitarios, con el cajero, como desde casa, con la web, cualquier día de la semana y a cualquier hora, para solicitar una cita de Servicios Sociales, de cara a reducir las listas de espera en dicha área, todo ello tras invertir más de 500.000 euros, con financiación europea, autonómica y municipal.

En el Centro de Servicios Sociales de Carlos III, junto a Felipe Luque, de la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, el regidor ha destacado que es una medida, disponible desde la próxima semana con la web, para "mejorar la calidad de vida y también los servicios públicos del Ayuntamiento", después de que el número de usuarios de Servicios Sociales durante el año 2025 ha sido de 35.000, con un total de 56.000 consultas.

En este sentido, ha elogiado que "se descarga a los trabajadores sociales de los trámites sencillos, además de las peticiones de cita", de manera que "puedan dedicarse a la labor más importante de su trabajo que se basa en todos los informes que tienen que hacer en materias bastante delicadas".

Las consultas se pueden hacer para ayudas económicas, el Servicio de Atención Domiciliaria Municipal, Dependencia, el corte de suministros, desalojos o desahucios, el Ingreso mínimo vital (IMV), la Renta mínima de inserción social de Andalucía (Rmisa), la solicitud de certificados e informes sociales, informar sobre maltrato y las ayudas del cheque bebé, entre otros trámites.

Al respecto, la concejal ha explicado que pretenden "acercar y recortar la lista de espera, que se ha mejorado muchísimo, porque en el año 2019 había más de 70 días y ahora en unos dos días recibes la llamada del trabajador social para ver la urgencia de la cita y dependiendo de eso atender en la inmediatez o tener una espera de una semana, dependiendo de cada uno de los casos".

Así, ha comentado que con el nuevo sistema pretenden que "ese cribado que se hace ahora telefónicamente en la primera llamada poderlo acortar a través de Cita Plus", desarrollado por la empresa cordobesa Soluciones Informáticas MJ, siendo un desarrollo pionero en Córdoba "exclusivamente y que ahora seguramente habrá otras ciudades que quieran saber cómo funciona, porque es un paso más en acercar los servicios sociales a la gente".