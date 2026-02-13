El Ayuntamiento de Córdoba habilita horarios de acceso a zonas de Altea y Guadalvalle para facilitar la limpieza de lodo

Parcelas junto al aeropuerto de Córdoba afectadas por la crecida del río Guadalquivir, junto a la desembocadura del río Guadajoz. - POLICÍA NACIONAL

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha habilitado un horario de acceso para personas a las zonas de Guadalvalle y Altea durante este viernes y este sábado con el objetivo de facilitar el trabajo que desempeña la maquinaria pesada para limpiar de lodo ambos espacios.

De este modo, tanto propietarios de las parcelas como sus allegados, así como los voluntarios que colaboran en las tareas de vuelta a la normalidad, tendrán que tener en cuenta las ventanas de acceso establecidas en ambos días. Tanto este viernes como este sábado se podrá entrar y salir de la zona de 08,00 a 08,30; de 11,00 a 11,30; de 14,00 a 14,30, y de 18,00 a 18,30 horas, según ha detallado el Consistorio.

Así, esta medida persigue que "el paso de personas no entorpezca las tareas de limpieza que se desarrollan para que las parcelas y las calles afectadas por las inundaciones recuperen el pulso habitual en el menor tiempo posible", además de que "trata de evitar que se pueda producir algún accidente por el movimiento de las máquinas".

Asimismo, y dado el alto número de voluntarios interesados en ayudar a los vecinos en las tareas de limpieza, la organización se seguirá canalizando a través del punto de coordinación de voluntariado ubicado en el Centro Cívico de Fátima, en colaboración con Cruz Roja, desde donde se conformarán los grupos de trabajo para acceder a estas zonas de manera organizada.

Al respecto, toda la información relativa a esta emergencia se seguirá actualizando en la web 'www.todosporcordoba.es' y en el teléfono 645598026.