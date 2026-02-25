El Ayuntamiento de Córdoba habilitará en centros cívicos municipales puntos violeta de atención ante violencia machista

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba forma ante la instalación en centros cívicos municipales del servicio de puntos violeta para atención frente a violencias machistas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba va a habilitar en todos los centros cívicos municipales el servicio de puntos violeta, que funciona como un dispositivo de prevención, sensibilización y primera atención frente a violencias machistas.

Según ha informado el Consistorio, estos espacios, que hasta el momento se han instalado en contextos festivos, socioculturales, educativos o de ocio con el objetivo de generar lugares seguros, ofrecer apoyo inmediato y orientación a posibles víctimas o a personas que presencien una situación de agresión, se van a localizar ahora en los centros cívicos como dependencias cercanas a la ciudadanía que son.

Estos puntos, según ha indicado la teniente de alcalde delegada de Igualdad, Marián Aguilar, "no sustituyen a los recursos especializados, ni a los servicios de emergencia, sino que actúan como puntos visibles de referencia, con personal formado en igualdad, habilidades sociales y atención a víctimas, que acompaña, activa protocolos si es necesario y refuerza el mensaje colectivo de tolerancia cero ante cualquier forma de violencia contra las mujeres".

De este modo, ya se ha iniciado la formación a este respecto dirigida a las direcciones de los centros cívicos municipales, así como a las direcciones de los centros de servicios sociales comunitarios, y está prevista otra formación en primeros auxilios psicológicos en violencia de género dirigida al personal municipal ubicado en los centros cívicos.

En este sentido, Aguilar ha señalado que se trata de "reforzar un servicio que ha dado muy buen resultado y ha tenido muy buena aceptación en otros contextos, como puede ser la Feria de Mayo", a la vez que ha recordado que "campañas como Diviértete desde el respeto son iniciativas ya consolidadas que se hacen cuando llegan eventos como las Cruces de Mayo o la Velá de la Fuensanta, sin olvidar la colaboración con los locales de ocio nocturno como espacios en los que en algunas ocasiones pueden aumentar las situaciones de vulnerabilidad de la mujer".

Con estos puntos violeta en los centros cívicos, ha agregado, "damos un paso más en nuestro compromiso de dar una respuesta rápida y eficaz ante episodios de violencia contra las mujeres y ahondamos en el objetivo de que Córdoba sea una ciudad libre de actitudes machistas".