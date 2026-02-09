El Ayuntamiento de Córdoba inicia la fase de recuperación tras las inundaciones por el temporal

Celebración de reunión del Comité de Emergencia Local de Córdoba por las inundaciones provocadas por el temporal de la última semana. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha la fase de recuperación tras las inundaciones provocadas por el temporal de la última semana. En la reunión celebrada este lunes en la sala del Comité de Emergencia Local, con los distintos servicios municipales, se ha puesto de manifiesto la necesidad de actuar por prioridades para "dar una respuesta ágil y eficaz a las incidencias registradas en las distintas zonas afectadas".

Según ha informado el Consistorio, las tareas consisten en el arreglo de baches y desperfectos en la calzada, que llevará a cabo la Delegación de Infraestructuras, además de la retirada de lodos y la limpieza integral de la calles. Estas actuaciones serán coordinadas por Sadeco, que solicitará el apoyo de Infoca para el acceso e intervención en las zonas con más dificultades.

En este sentido, Parques y Jardines lleva a cabo una revisión y evaluación de todas las zonas verdes, que permanecerán cerradas hasta que se garantice su plena seguridad. Lo mismo ocurre con el Real Jardín Botánico, la Ciudad de los Niños y las Niñas y el Centro de Conservación Zoo de Córdoba, donde se están evaluando y reparando los daños sufridos.

Por su parte, la empresa municipal Emacsa comprueba los daños registrados en la red de saneamiento y el resto de instalaciones hidráulicas municipales, aunque no será posible realizar un balance definitivo en distintos puntos de la red hasta que descienda el nivel del río Guadalquivir, aún en nivel rojo.

AYUDAS SOCIALES

En el ámbito social, en breve se activarán las ayudas de emergencia propias de la Delegación de Servicios Sociales, destinadas a todas las personas afectadas por esta situación. Para acceder a estas ayudas habrá que reunir unos requisitos que se concretarán en los próximos días.

Servicios Sociales mantiene también operativo el dispositivo de atención a las personas afectadas ubicado en el Centro Cívico de Levante, donde se seguirá atendiendo de forma presencial y telefónica en el número habilitado para esta emergencia (645598026). Este mismo centro será, además, el punto de coordinación de voluntariado, en colaboración con Cruz Roja y diferentes asociaciones que se han puesto en contacto para ofrecer su ayuda.

Toda la información se seguirá actualizando en la web 'www.todosporcordoba.es' y en la plataforma 'Citapluss' también se ha habilitado un apartado específico para atender las necesidades derivadas de esta emergencia.