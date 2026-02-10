El Ayuntamiento de Córdoba inicia labores de bacheado por toda la ciudad para cubrir los desperfectos por el temporal

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba inicia las labores de reparación de los baches y socavones que se han producido por toda la ciudad con motivo del temporal de borrascas. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba ha iniciado este martes las labores de reparación de los baches y socavones que se han producido por toda la ciudad con motivo del temporal. La intervención se desarrolla por las diversas zonas afectadas y son cuatro los equipos que ha destinado Infraestructuras para estas tareas.

"Se trata de dar solución lo antes posible a este problema derivado de las intensas lluvias que hemos tenido estos días pasados", ha indicado en una nota el delegado responsable en la materia, Miguel Ruiz Madruga, quien ha anotado que "los técnicos ya tienen localizados los puntos afectados, que son muchos, y se va a trabajar para que queden solventados con agilidad".

Para los trabajos se emplea asfalto tanto en frío como en caliente. Este último se ha recogido este martes mismo de una planta de Cabra, concretamente 10.000 kilos de este material. "A pesar de que las condiciones meteorológicas no son las mejores, hemos empezado ya las labores, porque nuestro objetivo es que la ciudad vuelva a la normalidad lo antes posible y en las mejores condiciones", ha señalado Ruiz Madruga.