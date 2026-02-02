El Ayuntamiento de Córdoba inicia la sustitución de 4.700 luminarias con plan de eficiencia energética con 3,5 millones

Inicio de los trabajos de reposición de unas 4.700 luminarias en Córdoba. - AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, han informado este lunes del inicio de los trabajos de reposición de unas 4.700 luminarias con cargo a los fondos europeos IDAE, con 3,5 millones de euros, a través del Ministerio de Transición Ecológica, dentro del plan de eficiencia energética puesto en marcha desde el Ayuntamiento.

En declaraciones a los periodistas, el regidor ha subrayado que "se da un paso adelante" para "la calidad de vida de los vecinos y el eje de sostenibilidad de la ciudad", a la vez que ha recordado que "las luminarias eran de sodio, de vapor de mercurio, que iluminaban mal, eran antiguas y contaminaban mucho".

Ahora, ha valorado que "se va a lograr una mayor iluminación", a la vez que "se ahorra en la factura", puesto que con las dos fases de este plan se van a ahorrar 1,2 millones de euros al año en la facturación del consumo de energía eléctrica por alumbrado público.

Asimismo, el primer edil ha apuntado que "ayudan a mejorar el medio ambiente, porque hay menos emisiones de dióxido de carbono, al ser unas lámparas más eficientes y hay menos consumo energético". El plazo de ejecución es de seis meses.

Mientras, el concejal ha resaltado que "se van a beneficiar a todos los barrios" y ha avanzado que en la continuación del plan, que ya está en contratación, se sustituirán aproximadamente otras 5.000 luminarias, de manera que con ello se sustituyen unas 10.000 luminarias, que se unen a 10.000 ya sustituidas, por tanto unas 20.000 de las 48.500 aproximadamente que hay en la ciudad.