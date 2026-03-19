La Junta inaugura el primer carril BUS-VAO de entrada a Sevilla desde el Aljarafe

1070949.1.260.149.20260319193338 La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, inaugura junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el carril BUS-VAO del Aljarafe. - Gogo Lobato - Europa Press

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha inaugurado el primer carril exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación en la entrada a Sevilla desde el Aljarafe (BUS-VAO). El Gobierno andaluz ha invertido más de 17 millones (17.297.645 euros) en la construcción de esta plataforma desde la glorieta del PISA hasta la SE-30, que ha estado cofinanciado con fondos europeos Next Generation.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha asistido a la puesta en servicio en la tarde de este jueves de este carril BUS-VAO junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y los alcaldes de San Juan de Aznalfarache, María Luisa Moya; de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde; y Tomares, José María Soriano, según ha detallado la Consejería del ramo en una nota.

La responsable de esta área ha señalado que el Gobierno andaluz "ha apostado firmemente por los carriles BUS-VAO" con la implantación de las dos primeras plataformas del Aljarafe a Sevilla con un presupuesto global de 33 millones de euros. Durante su intervención, ha indicado que la inauguración de este primer carril BUS-VAO "va a beneficiar a muchos vecinos del Aljarafe, porque reducirá los tiempos de espera en horas punta".

Además, ha explicado que esta infraestructura permitirá un uso preferente para autobuses y vehículos de alta ocupación, contribuyendo a una movilidad "más eficiente y sostenible". Díaz ha destacado igualmente la importancia de "contar con todos los fondos que lleguen de Europa para dar respuesta a los vecinos y mejorar las infraestructuras". Por último, ha valorado el impacto de esta plataforma reservada que se pone en servicio hoy que "se estima que utilizarán unos 4.300 vehículos al día, una cifra que crecerá con el tiempo".

El carril BUS-VAO que se ha puesto en servicio esta misma tarde, tiene una longitud de 3,6 kilómetros y tiene su origen en la glorieta del polígono PISA, en Mairena del Aljarafe, en la confluencia de las carreteras A-8057 y A-8068, y finaliza en la autovía de Coria del Río (A-8058), justo a las puertas del acceso a la ronda de circunvalación SE-30. Esta plataforma reservada atenderá a poblaciones como Mairena del Aljarafe, Almensilla o Palomares del Río, además de abrir la posibilidad de que pueda ser utilizar por líneas de transporte metropolitano.

La plataforma reservada, que ya cuenta con la señalética, ha consistido en la ampliación de la calzada izquierda de la carretera Mairena del Aljarafe-San Juan de Aznalfarache (A-8057) con un tercer carril a costa de la franja de mediana de dicha carretera. A la altura del cruce con la carretera A-8058, la plataforma reservada se separa de la calzada y adopta un trazado independiente de la misma hasta la confluencia de la Autovía de Coria. El cruce sobre esta carretera se ha resuelto con un viaducto de 120 metros de longitud, que accede a la Autovía de Coria por su borde exterior.

El carril BUS-VAO incluye, además, otras actuaciones como la construcción de muros de contención, mejoras en los accesos y la adecuación de la señalización para la nueva configuración viaria, como los paneles inteligentes para la gestión del tráfico del carril que serán gestionados por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con su implantación se obtienen mejoras ambientales (reducción de emisiones lo que supone una mejora de la calidad del aire), económicas (menos tiempo de viaje, fomenta el uso del vehículo compartido), sociales (favorece las relaciones sociales) y hasta psicológicas (reduce el estrés de los conductores). Además, se verán beneficiados el resto de los usuarios de la carretera.

Además de esta plataforma la Consejería de Fomento está construyendo otro carril BUS-VAO de acceso a Sevilla desde el Aljarafe Norte, en concreto desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas, que concluirá esta primavera. El Gobierno de Juanma Moreno ha impulsado, desde 2019, la construcción de siete plataformas reservadas para el transporte, con una inversión que supera los 80 millones de euros en las ciudades de Granada, Málaga y Sevilla.

Díaz ha inaugurado esta plataforma reservada, además de con la consejera de Cultura y Deporte y los alcaldes, con el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el director general de Infraestructuras del Transporte de la Consejería de Fomento, Eduardo Gutiérrez; y el delegado territorial de Fomento en Sevilla, Francisco de Paula Juárez, entre otras autoridades.