El Ayuntamiento de Córdoba otorga 26.650 euros a Anida para atender a niños afectados por accidente nuclear de Chernóbil

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Córdoba en la calle Capitulares. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado un convenio de colaboración con la Asociación Anida que cuenta con la concesión de una subvención de 26.650 euros para el desarrollo del programa de sensibilización y ayuda humanitaria sobre las consecuencias del accidente nuclear de Chernóbil para el año 2026, que atiende a menores bielorrusos.

Según recoge el convenio, consultado por Europa Press, entre los objetivos generales se encuentra gestionar y organizar la estancia temporal en un centro especializado de menores afectados por el accidente nuclear de la central de Chernóbil.

Igualmente, colaborar en la adquisición de equipos para actividades al aire libre y complejo de juegos en el centro de rehabilitación médica, y apoyar la creación de un complejo interactivo para menores con discapacidad en el Hogar Infantil Especializado Regional de Vitebks (La Casa del Niño), en Bielorrusia, al objeto de reforzar su desarrollo psicofísico.

Entre los objetivos específicos se marcan proporcionar a un grupo de menores bielorrusos que padecen diferentes patologías oncohematológicas y residen en regiones contaminadas por la radiactividad liberada tras el accidente nuclear una estancia de saneamiento en un centro de rehabilitación y salud infantil que permita liberar la radiación acumulada en sus organismos, a la vez que participan activamente en un programa implementado por un equipo multiprofesional, que contempla todas las condiciones necesarias para favorecer su salud y desarrollo integral.

Asimismo, colaborarán en el equipamiento para actividades al aire libre y un complejo de juegos, con el fin de desarrollar habilidades motoras finas, el habla, la memoria y mejorar la actividad mental en menores con discapacidad del Hospital Infantil Repúblicano de Rehabilitación Médica, ubicado en la región de Minsk, ag. Ostrhoshisky Gorodok (Bielorrusia).

También, colaborarán en la creación de un moderno complejo interactivo para menores con discapacidad y con especial desarrollo psicofísico de la Institución Sanitaria 'Orfanato Regional Especializado de Vitebks' con la finalidad de mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades terminales y bajo potencial de rehabilitación.

HASTA NOVIEMBRE

Al respecto, se apunta que el proyecto financiado tiene un período de ejecución desde el 1 de marzo al 30 de noviembre de 2026, al tiempo que se indica que el Ayuntamiento y la Asociación Anida están comprometidos con "la construcción de un mundo más justo e igualitario".

Además, se explica que la Asociación Anida es una entidad que aborda la atención a menores bielorrusos que actualmente residen en regiones contaminadas por la radiactividad liberada tras el accidente nuclear de Chernóbil.

Y el Consistorio cordobés contempla la acción humanitaria como línea específica en su Plan Estratégico de Subvenciones, incidiendo en el objetivo de "contribuir a la protección de los derechos de las poblaciones afectadas por crisis humanitarias y a la rehabilitación, apoyando el restablecimiento de su contexto material, social, jurídico, emocional, etc".