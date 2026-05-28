PP-A afirma, tras reproche de Vox sobre falta de contactos, que hay "tiempo": "Las cosas se hacen con tranquilidad"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Toni Martín, atiende a los medios para tratar asuntos de actualidad en el patio de prensa del Parlamento andaluz. A 28 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo parlamentario del PP-A, Toni Martín, ha manifestado este jueves que aún "hay tiempo" para llevar a cabo los contactos con Vox de cara a la constitución del Parlamento de la XIII legislatura, que se producirá el 11 de junio, y ha incidido en que las cosas se tienen que hacer "con tranquilidad".

"No veo que haya tanta urgencia porque hasta el día 11 del mes que viene no se constituye el Parlamento", según ha manifestado Martín, en declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, donde un rato antes el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, reprochaba al presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que ya hayan pasado "once días" de la celebración de las elecciones autonómicas y aún no haya habido "ningún contacto" entre ambos partidos.

Toni Martín ha querido precisar, ante todo, que su responsabilidad en el PP-A es de ámbito parlamentario, de manera que "desconoce" si se han producido o no conversaciones que tienen que ser "de partido a partido".

Se ha remitido a las manifestaciones de Juanma Moreno sobre que "hay tiempo" aún y que en esta semana o la próxima se producirán las "conversaciones" entre PP-A y Vox.

Ha señalado que aún faltan quince días para la constitución del Parlamento de la XIII legislatura y que, como ha expresado Juanma Moreno, "estas cosas hay que hacerlas con tranquilidad y hacerlas bien y sin nerviosismo".