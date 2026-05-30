Maíllo valora este domingo los resultados del 17M con la coordinadora andaluza de IU

El candidato a la Presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, a su llegada a la sede de IU en la noche electoral del 17 de mayo. - ROCÍO RUZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 May. (EUROPA PRESS) -

Dos semanas después de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, la coordinadora andaluza de Izquierda Unida (IU) se reúne este domingo con el coordinador general a nivel nacional del partido y candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.

Según han indicado fuentes del partido a Europa Press, el encuentro va a servir para analizar y valorar los resultados electorales de la coalición así como empezar a trazar líneas de trabajo de cara al inicio de la nueva legislatura, que empieza el 11 de junio.

Una legislatura en la que la coalición conformada por siete partidos, entre ellos IU, Sumar y Podemos, contarán con cinco escaños, los mismos que en la legislatura anterior, aunque con un cambio en la correlación de las fuerzas.

De los cinco parlamentarios, cuatro pertenecen a IU, que se convierte así en el partido mayoritario de la coalición, mientras hace cuatro años solo contaba con Inma Nieto, frente a los tres diputados de Podemos. La diputada de Sumar, Esperanza Gómez, es la única que repite, esta vez por la provincia de Cádiz.

Maíllo ha confirmado que estará en la cámara andaluza, compaginando su responsabilidad a nivel nacional. En una entrevista televisiva en 7 Televisión esta semana, admitía que "habría presentado su dimisión" si hubieran empeorado los resultados de la coalición el 17 de mayo.

En esa misma entrevista, el coordinador general no se mostró satisfecho por los resultados electorales pero ha puesto en valor el mantenimiento del grupo parlamentario para "hacer una oposición firme y dura" contra Moreno.

Un Moreno que, según Maíllo, "va a intentar evitar" un gobierno de coalición con Vox pero se ha mostrado convencido a que "habrá un pacto" entre ambos partidos en línea con otras comunidades autónomas.

"La gente nos pide que hagamos un trabajo y que estemos en lo que estemos, que tengamos un grupo parlamentario cohesionado, muy trabajado con alianzas sociales, con unos puntos de lucha y de disputa en el debate político muy permanente y muy constante, y yo creo que estamos en muy buenas condiciones para hacerlo", ha subrayado.

Este miércoles, el candidato de Por Andalucía solicitaba la comparecencia del Consejo de Gobierno de la Junta, en concreto Del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, para dar explicaciones en la Diputación Permanente del Parlamento por el incendio en el Parque Nacional de Doñana.

ASAMBLEA DE SUMAR EL 13 DE JUNIO

La reunión de la coordinadora andaluza de IU llega unos días después del encuentro del Grupo Coordinador del Movimiento Sumar Andalucía, que cuenta con la parlamentaria electa por Cádiz, Esperanza Gómez, entre sus filas. El partido ha convocado una asamblea el 13 de junio para definir la línea política en la nueva legislatura y preparar las elecciones municipales de mayo de 2027.

Según un comunicado remitido por la formación, durante la reunión, uno de los coordinadores andaluces, Raúl Cobos, ha admitido "con claridad que estos no son los resultados que esperábamos" y ha subrayado que "hemos conseguido mantener el grupo parlamentario y revalidar la representación de Movimiento Sumar en el Parlamento andaluz, pero esperábamos una mayor representación de la coalición".

Por su parte, fuentes de Podemos han señalado a esta agencia que en los próximos días se irán comunicando futuras reuniones y encuentros de sus organismos tras perder representación parlamentaria dentro de la coalición.

Los morados contaban con la cabeza de lista de Jaén, Loli Montávez, y la número dos por Sevilla, Alejandra Durán, como los nombres con más opciones, aunque finalmente ambas se han quedado fuera del Parlamento. De esta forma, Podemos pierde los tres diputados con los que contaba en la anterior legislatura.

La portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento durante la anterior legislatura, Inma Nieto, ha defendido la continuidad de la coalición conformada actualmente por siete partidos. "De la misma manera que el trabajo se ha hecho en estos cuatro años sin ningún tipo de problema, ese trabajo tendrá su continuidad en el futuro. Estoy convencida absolutamente de ello", señalaba hace unos días en una atención con los medios.